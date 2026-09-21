На позиции вратаря в сборной Украины наблюдается серьезная конкуренция, даже несмотря на отсутствие Андрея Лунина. Вероятную причину его отсутствия приводит YouTube-канал"ВЗБІРНА".

Почему вратаря Реала не вызвали в сборную Украины

Источник отмечает, что Андрей Лунин обратился к Андреа Мальдере с просьбой гарантировать ему игровое время и попросил итальянского специалиста не вызывать его в национальную сборную, если на него не рассчитывают как на одного из основных вратарей.

Один из игроков, который по разным причинам игнорировал сборы сборной, уже даже не вызывается. Речь идет о вратаре Реала Андрее Лунине. И даже на пресс-конференции, кажется, уже не задавали вопросов о Лунине. Я удивился, что вопросов не было,

– сказал журналист Максим Гиленко.

Отмечается также, что аналогичную позицию занимает основной вратарь украинской сборной Анатолий Трубин.

Что происходит в карьере Андрея Лунина

Вратарь Реала в настоящее время находится без игровой практики. На данный момент он не сыграл за клуб ни одного матча в сезоне 2026/27.

В сентябре Андрей пропустил матч Лиги чемпионов своего клуба из-за болезни.

В августе стало известно, сколько Лунин зарабатывает в Реале. Украинец на данный момент имеет одну из самых низких зарплат среди тех игроков "сливочных", зарплаты которых "просочились" в прессу.