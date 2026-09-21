На позиції воротаря у збірній України спостерігається солідна конкуренція, навіть попри відсутність Андрія Луніна. Імовірну причину його відсутності наводить ютуб-канал «ВЗБІРНА».

Чому воротаря Реала не покликали у збірну України

Джерело зазначає, що Андрій Лунін звернувся до Андреа Мальдери щодо гарантії ігрового часу та попросив італійського фахівця не викликати його до національної збірної, якщо на нього не розраховують як на одного з основних воротарів.

Один із гравців, який з різних причин ігнорував збори збірної, уже навіть не викликається. Йдеться про воротаря Реала Андрія Луніна. І навіть на пресконференції, здається, уже не ставили питань про Луніна. Я здивувався, що питань не було,

– сказав журналіст Максим Гіленко.

Зазначається також, що подібну позицію має основний воротар української збірної Анатолій Трубін.

Що відбувається у кар’єрі Андрія Луніна

Голкіпер Реала наразі перебуває без ігрової практики. Наразі він не зіграв за клуб жодного поєдинку у сезоні 2026/27.

У вересні Андрій пропускав матч Ліги чемпіонів свого клубу у наслідок хвороби.

У серпні стало відомо, скільки Лунін заробляє в Реалі. Українець наразі має один з найменших окладів серед тих гравців "вершкових", зарплати яких "просочились" у пресу.