Украинский вратарь находится не в лучшей форме накануне старта подопечных Жозе Моуринью в новом розыгрыше Лиги чемпионов. Об этом в своем аккаунте в соцсети X сообщил журналист Мигель Анхель Диас.
Что случилось с Андреем Луниным
По информации источника, футболист пропустил предматчевую тренировку команды. Причиной отсутствия Лунина на занятии стал грипп.
Мигель Анхель Диас не сообщает, сможет ли 25-летний украинский вратарь быть в распоряжении команды в ближайших матчах.
Матч Реала против миланского Интера в первом туре основного этапа Лиги чемпионов начнется во вторник, 8 августа, в 22:00 по киевскому времени. Команда украинца сыграет на домашнем стадионе.Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Что происходит в карьере Андрея Лунина
Вратарь "Реала" является одним из игроков сборной Украины, которые остаются без игровой практики незадолго до сентябрьских и октябрьских матчей национальной команды в Лиге наций.
Например, уже семь матчей подряд на клубном уровне пропустил вратарь Бенфики Анатолий Трубин.
В августе стало известно, сколько Лунин зарабатывает в Реале. Украинец пока имеет один из самых низких окладов среди тех игроков "сливочных", зарплаты которых "просочились" в прессу.