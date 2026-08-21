В 2018 году мадридцы подписали контракт с вратарем Зари Андреем Луниным. Трансфер тогда обошелся "бланкос" в 8 миллионов евро, сообщает 24 Канал.

Сколько Лунин зарабатывает в Реале

Андрей до сих пор является игроком Реала и имеет контракт вплоть до 2030 года. Между тем издание The Touchline опубликовало размер зарплат всех футболистов мадридцев.

Среди них был и украинский голкипер. Интересно, но у Лунина одна из самых низких зарплат среди игроков "сливочных". Ресурс указал в этом списке только 20 игроков Реала.

И в нем Андрей оказался на последнем месте. Зарплата Лунина в "Реале" составляет 4,58 миллиона евро в год, то есть в среднем вратарь получает около 88 тысяч в месяц.

Кроме того, "бланкос" выплачивают около 1,15 миллиона в год агенту Лунина. Таким образом, расходы клуба на Андрея составляют 5,73 миллиона евро за сезон.

Самые высокооплачиваемые игроки мадридского "Реала" / фото The Touchline

Самыми высокооплачиваемыми игроками Реала являются Килиан Мбаппе и Винисиус Жуниор. Их зарплата составляет целых 31,25 миллиона евро в год, но при этом агенту француза Реал платит в два раза больше, чем представителю бразильца.

Получается, что Мбаппе зарабатывает 600 тысяч в неделю, то есть около 4,8 миллиона за два месяца. Это больше, чем Лунин за год. Топ-тройку замыкает Джуд Беллингем с зарплатой 20,83 миллиона за сезон.

Как Лунин играет за Реал

Напомним, что Лунин начал играть за мадридцев только с 2021 года. До этого Реал отдавал игрока в аренду в Вальядолид, Леганес и Овьедо. Но с сезона 2020/2021 вратарь остается в мадридской команде.

Лунин является дублером Тибо Куртуа и выходит на поле только в случае травмы бельгийца или в менее важных матчах. Всего Андрей провел 74 матча за "сливочных", отразив 23 удара.

В сезоне 2023/2024 Куртуа был травмирован, поэтому Лунин отыграл почти все матчи. Тогда Реал стал победителем Ла Лиги и триумфировал в Лиге чемпионов. Недавно стало известно, что Роман Яремчук сменит команду.