У 2018 році мадридці підписали воротаря Зорі Андрія Луніна. Трансфер тоді обійшовся "бланкос" у 8 мільйонів євро, повідомляє 24 Канал.
Скільки Лунін заробляє в Реалі
Андрій досі є гравцем Реала та має контракт аж до 2030 року. Тим часом видання The Touchline опублікувало розмір зарплат серед усіх футболістів мадридців.
Серед них був і український кіпер. Цікаво, але Лунін має один з найменших окладів серед гравців "вершкових". Ресурс вказав тільки 20-х гравців Реала в цьому переліку.
І в ньому Андрій опинився на останньому місці. Зарплата Луніна в Реалі склада 4,58 мільйона євро на рік, тобто в середньому воротар отримує близько 88 тисяч за місяць.Не пропускайте важливі сповіщення Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Окрім цього, "бланкос" виплачує близько 1,15 мільйона на рік агенту Луніна. Таким чином, витрати клубу на Андія становлять 5,73 мільйона євро за сезон.
Найбільш оплачувані гравці мадридського Реала / фото The Touchline
Найбільш оплачуваними гравцями Реала є Кіліан Мбаппе та Вінісіус Жуніор. Їх оклад дорівнює аж 31,25 мільйона євро на рік, але при цьому агенту француза Реал платить у два рази більше за представника бразильця.
Виходить, що Мбаппе заробляє 600 тисяч на тиждень, тобто близько 4,8 мільйона за два місяці. Це більше, ніж Лунін за рік. Топ-трійку замикає Джуд Беллінгем із зарплатою 20,83 мільйона за сезон.
Як Лунін грає за Реал
Нагадаємо, що Лунін почав грати за мадридці лише з 2021 року. Перед цим Реал віддавав гравця в оренду у Вальядолід, Леганес та Ов'єдо. Але з сезону 2020/2021 кіпер залишається в мадридській команді.
Лунін є дублером Тібо Куртуа та грає лише за умови травми бельгійця або у менш важливих матчах. Загалом Андрій відіграв 74 матчі за "вершкових", оформивши 23 кліншити.
У сезоні 2023/2024 Куртуа був травмований, тож Лунін відіграв майже усі матчі. Тоді Реал став переможцем Ла Ліги та тріумфував у Лізі чемпіонів. Нещодавно стало відомо, що Роман Яремчук змінить команду.