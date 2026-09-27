Україна не зуміла виграти Кубок Біллі Джин Кінг-2026

У вирішальний день змагань українська команда зіштовхнулась з представницями збірної Чехії, які вважалися головними фаворитками турніру. Протистояння завершилось в двох сетах.

За титул у складі української збірної боролись Ангеліна Калініна та Еліна Світоліна. Про перебіг їх матчів розповідає 24 Канал.

Як зіграли збірні Чехії та України з тенісу

В першому поєдинку на корті з’явились другий номер української команди Ангеліна Калініна та лідерка чеського тенісу Кароліна Мухова.

Кароліна Мухова – Ангеліна Калініна – 6:2, 6:3

Протягом практично усього матчу перевагою, ігровою та за рахунком, володіла саме чинна фіналістка Вімблдонського турніру. Поєдинок тривав заледве понад годину.

У цей період Мухова здійснила вісім подач на виліт проти нуля у Калініної та перевершила українку в усіх інших статистичних показниках.

Огляд матчу Калініної та Мухової: дивіться відео

Після невеликої паузи на корт вийшли Еліна Світоліна та Лінда Носкова. Спортсменки проводили другий очний поєдинок у цьому сезоні. У квітні українка зупинила суперницю на турнірі WTA 500 у Штуттгарті.

Лінда Носкова – Еліна Світоліна – 6:3, 7:6

Втім, повторити успіх у матчі збірних Світоліній не вдалось. Обидва сети відзначились практично рівними показниками статистики та великою кількістю геймів на "більше-менше".

Огляд матчу Світоліної та Носкової: дивіться відео

Сильнішою у ключові моменти партій виявилась саме Носкова, яка принесла Чехії перший трофей з 2018 року та 12-й в історії.

Що далі для українського тенісу

Збірна України залишиться у списку 16 найсильніших збірних світу та навесні наступного року розпочне боротьбу за Кубок Біллі Джин Кінг-2027. 24 Канал повідомляв про результати нашої команди у цьому році.

Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна, а також Олександра Олійникова, Юлія Стародубцева та Дарія Снігур наступного тижня візьмуть участь у турнірі WTA 1000 у Пекіні. Марта Костюк пропустить змагання у зв’язку із травмою.