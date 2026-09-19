Український воротар відправив меседж Мальдері перед матчами Ліги націй

Назарій Федорівський дещо несподівано увірвався в український інформаційний простів. Голкіпер привернув увагу одним епізодом.

Наприкінці поєдинку 7-го туру УПЛ між Чорноморцем та Оболонью (1:1) нічию для «пивоварів» врятував воротар Назарій Федорівський. Згодом футбооліст столичного клубу розповів про власні очікування ресурсу Sport.rbc.ua.

Що сказав Федорівський про збірну України

Голкіпер розповів про власні відчуття. 30-річний голкіпер насамперед акцентував увагу на користі для клубу.

"Я дуже радий, що допоміг команді здобути важливу нічию. Дуже приємно увійти в історію мого рідного клубу. Хочу, щоб цей гол став поштовхом до наших майбутніх звитяг", – сказав Федорівський.

Щоправда, сказав кілька слів і про збірну України. Голкіпер з гумором відзначив, що Андреа Мальдера покликав на ігри Ліги націй шістьх нападників.

Може Мальдера сьомим викличе,

– заначив воротар Оболоні.

Зазначимо, що Федорівський – другий воротар в історії УПЛ, який забив з гри. Першим був колишній страж воріт Кривбаса Євген Боровик, який зробив це 31 жовтня 2010 року під час гри з київським Арсеналом (1:1).

Хто такий Назарій Федорівський

Досвідчений воротар виступає за столичний клуб протягом усієї кар’єри. На його рахунку 221 офіційний матч за Оболонь, з яких 69 він провів "на нуль".

У 2015 та 2016 роках Федорівський записав до свого активу чотири матчі у складі юнацьких збірних України.

Нагадаємо, що ексклюзивно для 24 Каналу перспективи збірної України у стартовому відрізку Ліги націй 2026/27 проаналізував відомий тренер Олег Федорчук.