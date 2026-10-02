"Було б гірше, якби був біля НПЗ": зірка збірної Словаччини пригадав життя в Росії

Воротар збірної Словаччини з хокею Патрік Рибар 5 років грав у Росії. Зараз він повернувся на батьківщину, де розповів про своє життя в Москві та Санкт-Петербурзі.

Хокеїст жив у Росії під час повномасштабної війни, але зазначив, що перебував у "найбільш захищених від дронів містах". В інтерв'ю виданню Sport Aktuality воротар збірної Словаччини поділився особливостями життя в Росії під час війни.

На що скаржився словак

Рибар розповів, що раніше міг літати до Росії прямими рейсами, але тепер робити це стало значно складніше. Усе через те, що на території країни постійно відбуваються атаки дронів.

Мені ж пощастило, що я жив у найбільш захищених від дронів містах Росії, а саме Москві та Санкт-Петербурзі. Усе було б інакше, якби я жив біля нафтопереробного заводу чи якогось іншого виробництва,

– зауважив словак.

За його словами, ситуація в Росії кілька років тому була поганою, а зараз вона стала ще гіршою. Щоправда, Рибар не жалкує про те, що лишився жити там навіть після того, як Росія напала на Україну.

Я все життя працював над тим, аби грати в хокей на найвищому рівні. Росія давала мені таку можливість,

– виправдовувався воротар збірної Словаччини.

Він додав, що провів чудовий етап кар'єри та життя в Росії. Там у нього, зокрема, народився син. Хоча хокеїст наголосив, що усвідомлював усю ситуацію, пов'язану з війною.

Що відомо про кар'єру Рибара

Рибар є справжньою зіркою хокейної збірної Словаччини. Зокрема, він феноменально провів Олімпійські ігри 2022, де в 6 матчах пропустив усього 5 шайб.

У КХЛ він виступав у таких командах, як-от "Динамо" (Мінськ), "Спартак" (Москва) і китайський "Шанхай Дрегонс", який базувався в Санкт-Петербурзі.

Скандали з російським хокеєм

Зазначимо, що російський хокеїст Олександр Овечкін, який продовжує виступати за "Вашингтон Кепіталз" у НХЛ, знявся в пропагандистському ролику на підтримку партії "Єдина Росія". А ще один відомий хокеїст В'ячеслав Фетісов підтримав ще одну представницю путінського режиму, так звану дитячу омбудсменку Марію Львову-Бєлову.

Водночас терористичні атаки росіян по Україні поранили захисника юніорської збірної України з хокею Назара Степанюка. Спортсмен постраждав унаслідок обстрілу Києва 25 вересня та був госпіталізований до реанімації.