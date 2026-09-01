Коли оголосять претендентів на "Золотий м'яч" 2026 – з'явилася дата

Кожен рік у світі футболу визначається найкращий гравець під час церемонії "Золотий м'яч". Вона проводиться журналом France Football та вважається найбільш престижною індивідуальною нагродою.

Видання визначить найкращих представників футболу аж у 12-ти номінаціях. За півтора місяці до церемонії будуть оголошені всі номінанти на головну нагороду, повідомляє thecitizensports.

Коли буде оголошення претендентів

Відомо, що оголошення всіх 30-ти кандидатів на "Золотий м'яч" відбудеться в онлайн-режимі 8 вересня. Загалом стануть відомі претенденти на перемогу в наступних номінаціях:

"Золотий м'яч" серед чоловіків та жінок

найкращий молодий гравець (до 21 року) серед чоловіків та жінок

найкращий тренер серед чоловіків та жінок

найкращий клуб світу серед чоловіків та жінок

найкращий воротар серед чоловіків та жінок

Трофей Герда Мюллера серед чоловіків

Премія Сократеса

Сама ж церемонія нагородження відбудеться 26 жовтня. Зазвичай вона проходить у Парижі, але цього разу організатори вирішили провести її в Лондоні.

Участь у голосуванні братимуть журналісти зі ста країн, які посідають місця у топ-100 рейтингу ФІФА. До уваги братимуться виступи гравців у період з 1 серпня 2025 року до 31 липня 2026-го.

Хто фаворит на "Золотий м'яч"

Нагадаємо, що чинним володарем "Золотого м'яча" є французький нападник Усман Дембеле. Гравець минулого року привів ПСЖ до тріумфу в Лізі чемпіонів.

Цього року немає явного фаворита на виграш трофею. На чемпіонаті світу-2026 тріумфувала збірна Іспанії, а найбільш результативними гравцями турніу стали Кіліан Мбаппе, Ліонель Мессі, Гаррі Кейн та Ерлінг Голанд.

У свою чергу Лігу чемпіонів вдруге поспіль виграв ПСЖ, але в його складі виступав лише один іспанець Фабіан Руїс. Головними фаворитами на успіх вважаються Родрі, Ламін Ямаль, Гаррі Кейн, Кіліан Мбаппе та Ліонель Мессі.

До слова, нещодавно Мессі оголосив про завершення кар'єри в збірній Аргентини. Нападник забив 125 голів за "альбіселесте" та виграв Мундіаль у 2022 році. Ще двічі Ліонель зупинявся у фіналі турніру.