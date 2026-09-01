Издание определит лучших представителей футбола сразу в 12 номинациях. За полтора месяца до церемонии будут объявлены все номинанты на главную награду, сообщает thecitizensports.

Когда состоится объявление претендентов

Известно, что объявление всех 30 кандидатов на "Золотой мяч" состоится в онлайн-режиме 8 сентября. В общей сложности станут известны претенденты на победу в следующих номинациях:

"Золотой мяч" среди мужчин и женщин

лучший молодой игрок (до 21 года) среди мужчин и женщин

лучший тренер среди мужчин и женщин

лучший клуб мира среди мужчин и женщин

лучший вратарь среди мужчин и женщин

Трофей Герда Мюллера среди мужчин

Премия Сократа

Сама же церемония награждения состоится 26 октября. Обычно она проходит в Париже, но на этот раз организаторы решили провести ее в Лондоне.

В голосовании примут участие журналисты из ста стран, входящие в топ-100 рейтинга ФИФА. Во внимание будут приниматься выступления игроков в период с 1 августа 2025 года по 31 июля 2026 года.

Кто является фаворитом на "Золотой мяч"

Напомним, что действующим обладателем "Золотого мяча" является французский нападающий Усман Дембеле. В прошлом году игрок привел ПСЖ к триумфу в Лиге чемпионов.

В этом году нет явного фаворита на победу в трофее. На чемпионате мира-2026 победила сборная Испании, а самыми результативными игроками турнира стали Килиан Мбаппе, Лионель Месси, Гарри Кейн и Эрлинг Холланд.

В свою очередь, Лигу чемпионов второй раз подряд выиграл ПСЖ, но в его составе выступал лишь один испанец – Фабиан Руис. Главными фаворитами на успех считаются Родри, Ламин Ямаль, Гарри Кейн, Килиан Мбаппе и Лионель Месси.

К слову, недавно Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины. Нападающий забил 125 голов за "альбиселесте" и выиграл чемпионат мира в 2022 году. Еще дважды Лионель доходил до финала турнира.