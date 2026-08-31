Главной звездой команды оставался нападающий Интер Майами Лионель Месси. 39-летний аргентинец принял ключевое решение после финала ЧМ-2026, что сообщил в своем инстаграме.

Почему Месси ушел из сборной

Месси официально объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины. Лионель опубликовал трогательный пост на своей странице в соцсети, в котором выразил благодарность болельщикам и партнерам по команде.

Это решение было и остается болезненным для души, но я понимаю, что сейчас самое время. Клянусь вам, я всегда отдавал всего себя. Не только в последние годы, когда мы выиграли все, но и раньше. Я всегда боролся и выкладывался на полную ради этой футболки, чтобы дарить вам радость и заставлять гордиться тем, что вы аргентинцы,

– пишет Лионель.

"Осталось немного, этапы заканчиваются, и этот разрывает мне сердце. Я люблю, любил и всегда буду любить пребывание в сборной. Я отдал все до последней капли, у меня больше ничего не осталось. Спасибо за всю эту любовь на протяжении этих 20 лет. Я буду очень скучать по тому, чтобы слышать вас изнутри. Теперь я стану одним из вас, всегда поддерживая и болея со стороны", – признался аргентинец.

Спасибо моей семье за то, что всегда сопровождала меня в этом прекрасном, но тяжелом путешествии. Спасибо каждому тренеру, партнеру по команде и функционеру, с которыми мне довелось пересекаться. Я взял с собой незабываемые воспоминания и моменты. Я ухожу с спокойной душой и гордостью за то, что вместе с партнерами по команде подарил вам долгожданные моменты. Это было безумие! Спасибо Богу за то, что я аргентинец,

– подытожил Месси.

Как Месси ушел из сборной Аргентины:

Кроме того, Лионель заявил, что написал эти слова сразу после финала, но не публиковал до окончательного принятия решения. Последней каплей для этого стала смерть его отца.

Почему добился Месси в сборной Аргентины

Напомним, что Месси дебютировал за сборную Аргентины в 2005 году. За это время он успел сыграть 207 матчей за "альбиселесте", забив 125 голов и сделав 68 голевых передач.

Вместе с командой Лео побывал на шести чемпионатах мира и выиграл турнир в 2022 году. Кроме того, в 2014 и 2026 годах Месси доходил с Аргентиной до финала, где уступал Германии и Испании соответственно.

На турнирах 2014 и 2022 годов Лионель признавался лучшим футболистом чемпионата мира. На них нападающий забил 22 гола, уступая по этому показателю лишь Килиану Мбаппе (23).

Кроме того, Месси дважды выигрывал Копа Америка, трижды завоевывал серебряные медали турнира и становился победителем Финалиссимы в 2022 году. Успехи в составе национальной сборной помогли Лионелю рекордные 8 раз выиграть Золотой мяч. Ранее мы писали о конфликте между УЕФА и ФИФА.