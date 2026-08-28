"Президенту сподобалося": Келлог розповів, про що говорили Усик і Трамп

Колишній спецпосланець Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог розповів про користь зустрічі Олександра Усика та Дональда Трампа. Візит українця у Білий дім мав чітку мету.

У червні Олександр Усик, на той момент чемпіон світу з боксу у надважкій за версіями IBF, WBC та WBA, відвідав резиденцію президента США. Певні деталі зустрічі розповів Кіт Келлог, повідомив ютуб-канал RAMINA.

Слова Келлога про зустріч Усика і Трампа

За словами американського чиновника, візит Усика справив добре враження на американського президента, адже той є фанатом спорту.

Коли я його привів, вони, мабуть, добрих 30 хвилин говорили про бокс, і це було добре. Я просто відійшов у бік і дав їм поговорити. І думаю, добре, що це сталося. І президенту сподобалося, що він був там,

– сказав Кіт Келлог.

Колишній спецпосланець Дональда Трампа додав, що Усик відвідав резиденцію президента США кілька разів.

"Зустріч тривала набагато довше, ніж планувалося. А наступного вечора на галявині Білого дому був так званий бій у клітці. Я також повів туди Усика. Думаю, було просто добре, що вони познайомилися і поговорили. Він показав українців як живих людей. Президент відчув це. Він знає, що Усик живе тут, у Києві. Його родина живе тут, у Києві. Трамп навіть питав Олександра про те, як це, коли його доньці доводиться вночі спускатися в метро. Ось що я маю на увазі", – додав Келлог.

Зазначимо, що Усик та Трамп зустрілись напередодні турніру з ММА UFC Freedom 250, який вперше в історії відбувся на території Білого дому.

Що про Трампа говорив Усик

Український боксер розповідав, що під час спілкування з американським лідером отримав запитання про те, як йому вдалось перемогти суперників переважаючих його за габаритами.

Олександр Усик у притаманній для себе манері відповів, що "якби усе вирішував розмір, то королем тварин був би слон".