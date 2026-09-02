Acer показала портативну консоль, яка за секунди перетворюється на крихітний ноутбук

Портативні ігрові комп'ютери поступово виходять за межі звичайних консолей. Acer представила незвичайний пристрій, який може змінювати свою конструкцію та поєднувати можливості для ігор і роботи.

Компанія Acer представила незвичайний концептуальний пристрій Project DualPlay Mini, який поєднує портативну ігрову консоль і компактний ноутбук. Про це пише Digitaltrends.

Як ігрова консоль перетворюється на ноутбук?

Головна особливість новинки – конструкція, здатна фізично змінювати форму пристрою. У звичайному режимі Project DualPlay Mini виглядає як портативний ігровий комп'ютер із дисплеєм і вбудованими елементами керування. Однак спеціальний механізм дозволяє трансформувати його в невеликий ноутбук із фізичною клавіатурою.

Концепт Acer продемонструвала на виставці IFA 2026 у Берліні. Пристрій оснащений 8-дюймовим дисплеєм. З боків екрана розташовані традиційні елементи керування, характерні для портативних ігрових консолей.

За задумом Acer, користувач може грати на Project DualPlay Mini як на звичайному портативному пристрої. Але після трансформації конструкція відкриває зовсім інший спосіб використання гаджета. Компанія фактично намагається об'єднати в одному компактному пристрої дві категорії техніки – портативний ігровий комп'ютер і Windows-комп'ютер для роботи.

Поворотний механізм відкриває клавіатуру

Найцікавішим елементом Project DualPlay Mini став механізм із можливістю перевертання та повороту конструкції. У режимі портативної консолі користувач отримує звичне розташування органів керування з обох боків від 8-дюймового дисплея.

Однак після трансформації під екраном з'являється фізична клавіатура з підсвічуванням. Таким чином, один і той самий пристрій можна використовувати в різних сценаріях.

Acer зазначає, що вбудовані ігрові елементи керування найкраще підходять для ігор, де не потрібна надзвичайно висока точність введення. Водночас клавіатура може бути кориснішою для жанрів, де швидкість і точність натискання клавіш мають велике значення. Насамперед йдеться про шутери від першої особи та MOBA-ігри.

У такому форматі Project DualPlay Mini може стати альтернативою портативному комп'ютеру для тих, хто не хоче постійно носити із собою окремо консоль і ноутбук.

Чи можна працювати на 8-дюймовому ноутбуці?

Ігри – не єдине призначення нового концепту Acer. Компанія також передбачила можливість підключення Project DualPlay Mini до зовнішнього дисплея. Теоретично це дозволяє використовувати пристрій як повноцінний комп'ютер для виконання різних робочих завдань.

У такому сценарії компактний гаджет можна носити із собою, а вдома або в офісі підключати до великого екрана. Однак використання самого пристрою як ноутбука викликає певні питання.

8-дюймовий дисплей і дуже компактна клавіатура можуть бути достатніми для швидкої відповіді на електронний лист або внесення невеликих змін у документ.

Проте тривала робота з текстами на настільки маленькій клавіатурі навряд чи буде комфортною для більшості користувачів. Саме тому концепція Acer виглядає передусім як спроба максимально розширити можливості портативного ігрового комп'ютера, а не створити повноцінну заміну традиційному ноутбуку.

Що відомо про характеристики Project DualPlay Mini?

Acer поки що розкрила дуже мало технічних характеристик нового пристрою.

Компанія підтвердила лише, що Project DualPlay Mini використовує процесор Intel. Конкретну модель процесора виробник не назвав. Також Acer не повідомила інформацію про обсяг оперативної пам'яті, місткість накопичувача та інші ключові характеристики.

За інформацією Notebookcheck, одним із можливих варіантів може бути чип Intel Arc серії G3. Водночас не виключається використання звичайного процесора сімейства Panther Lake.

За охолодження пристрою відповідають два вентилятори. Один із них – металевий вентилятор Acer Predator AeroBlade. Відсутність детальних характеристик не дозволяє поки що оцінити реальну продуктивність Project DualPlay Mini або порівняти його з іншими портативними ігровими комп'ютерами.

Acer поки що не збирається продавати цей пристрій

Найважливіше уточнення полягає в тому, що Project DualPlay Mini наразі не є готовим комерційним продуктом. Acer прямо називає його proof of concept – демонстрацією технологічної ідеї та можливостей конструкції.

Компанія не оголосила дату початку продажів і не підтвердила, що пристрій взагалі колись з'явиться у магазинах. Тому наразі немає інформації про його майбутню ціну, фінальні технічні характеристики або можливі конфігурації.

Project DualPlay Mini не став першим пристроєм, який намагається об'єднати портативний комп'ютер і ноутбук. Раніше компанії Ayaneo, OneXPlayer і GPD також експериментували з гібридними пристроями.

Однак підхід Acer відрізняється конструкцією. Замість простого підключення зовнішньої клавіатури або використання додаткових аксесуарів компанія вирішила фізично трансформувати сам пристрій.

Портативні консолі більше не хочуть бути лише консолями

Поява Project DualPlay Mini добре демонструє, як змінюється ринок портативних ігрових комп'ютерів.

Сучасні пристрої цього класу поступово перестають позиціонуватися виключно як альтернатива традиційним консолям. Виробники намагаються перетворити їх на універсальні комп'ютери, які можуть запускати ігри, працювати з програмами та виконувати повсякденні завдання.

Концепція Acer доводить цю ідею до логічної крайності. Замість того щоб носити із собою окрему портативну консоль і ноутбук, користувач теоретично може отримати один пристрій, який виконує обидві функції.

Чи захочуть люди друкувати великі тексти на клавіатурі пристрою з 8-дюймовим екраном – питання відкрите. Проте Project DualPlay Mini показує важливу тенденцію: портативні ігрові комп'ютери поступово перетворюються на окрему категорію універсальних пристроїв.

І хоча розробка Acer поки що залишається лише концептом, її поява демонструє, що виробники продовжують шукати нові способи зробити один компактний гаджет заміною одразу кільком пристроям.