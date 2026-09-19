Які переваги ви отримаєте, якщо перейдете з AirPods 4 на нові AirPods 5

Компанія Apple презентувала нове покоління своїх базових навушників – AirPods 5. Модель отримала активне шумопоглинання за нижчою ціною, покращений захист від пилу й води та суттєві оновлення звуку.

Новий рівень шумопоглинання та якість звуку

Головний сюрприз презентації полягає у тому, що купертінівці зробили систему активного шумопоглинання базовою функцією для всієї лінійки AirPods 5. Раніше покупцям доводилося платити 179 доларів за версію AirPods 4 із цією технологією, а тепер базову новинку віддають за 129 доларів, пише 24 Канал.

Розробники стверджують, що нове шумопоглинання працює до 50 відсотків ефективніше за попереднє покоління завдяки новим алгоритмам та акустичній архітектурі.

Інженери оновили внутрішню конструкцію навушників, використавши багатопортову систему на основі AirPods Pro 3 та адаптивний еквалайзер наступного покоління.

Нові навушники забезпечують багатший і деталізованіший звук для найрізноманітніших форм вух,

– прокоментували представники компанії Apple.

Також розробники зробили режим прозорості природнішим, що дозволяє виразніше чути голоси та оточення.

Захист від води та відмінності між версіями

Компанія суттєво підвищила надійність пристрою, оновивши клас захисту від води, пилу та поту з IP54 в AirPods 4 до IP57 в AirPods 5. На ринок виходять дві модифікації новинки: базова за 129 доларів і розширена за 149 доларів.

Базова версія за 129 доларів пропонує 4 години роботи з увімкненим шумопоглинанням на одному заряді, що відповідає показникам попередника. Водночас версія за 149 доларів забезпечує додаткову годину роботи, гарантуючи 5 годин автономності з активним шумопоглинанням і загалом до 22 годин разом із футляром.

Попри невелику різницю в ціні у 20 доларів, саме ця модель дає покупцям бездротову зарядку, вбудований у футляр динамік для пошуку через систему Локатор та зручний жест проведення по ніжці для регулювання гучності.