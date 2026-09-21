Нові AirPods 5 проти торішніх AirPods Pro 3: як порівнюються дві моделі навушників Apple

Презентація AirPods 5 із активним шумозаглушенням викликала фурор у соцмережах, адже цього року компанія Apple розмила межу між звичайними та преміальними навушниками. Тепер покупці запитують, чи є сенс витрачати вдвічі більше на AirPods Pro 3

Флагманські функції за половину вартості

Базова модель AirPods 5 за 129 доларів отримала активне шумозаглушення, захист від пилу і води рівня IP57 та зручне керування гучністю за допомогою свайпів по ніжці. Раніше такі можливості мали лише дорогі пристрої лінійки Pro. Водночас флагманські AirPods Pro 3 коштують 249 доларів, пропонуючи подвоєний час роботи з увімкненим шумозаглушенням і розширені датчики здоров'я, пише 24 Канал.

Головна відмінність між моделями полягає у формі та акустичній конструкції. AirPods 5 зберігають відкритий дизайн без силіконових амбушурів. Через це зовнішні звуки проникають у вухо попри роботу мікрофонів і процесора.

Натомість AirPods Pro 3 створюють щільну ізоляцію у вушному каналі. Представники Apple заявили, що завдяки фізичній заглушці модель Pro 3 забезпечує до трьох разів ефективніше активне шумозаглушення.

Автономність, зарядка та рівень захисту

Окрім шумозаглушення, дорожчі AirPods Pro 3 випереджають базову версію в автономності. Флагманські навушники працюють до 8 годин від одного заряду з увімкненим шумозаглушенням, тоді як AirPods 5 витримують лише 4 години. Загальний час роботи з футляром становить 24 години проти 20 годин відповідно. До того ж футляр AirPods Pro 3 відразу підтримує бездротову зарядку, а власникам AirPods 5 доведеться доплатити за таку опцію 20 доларів.

Ексклюзивні технології лінійки Pro

Розробники додали у флагманську модель сенсор вимірювання пульсу, який інтегрується з додатком Fitness. Також AirPods Pro 3 мають унікальні функції захисту слуху, перевірки слухових можливостей та режим слухового апарату. У базовій версії цих датчиків немає.

Обидві новинки мають однаковий рівень захисту від вологи й пилу IP57, що дозволяє занурювати пристрої у воду.

Яку модель вибрати покупцеві

Аналітики вважають AirPods 5 беззаперечним лідером за співвідношенням ціни та якості, оскільки вони забезпечують близько 75% можливостей флагмана за половину його вартості. Водночас AirPods Pro 3 залишаються найкращим вибором для користувачів, яким потрібні максимальна звукоізоляція, тривала автономність і медичні функції.