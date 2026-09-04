Apple готується зайти на новий ринок – що компанія задумала для вашого дому

Apple може серйозно розширити свою присутність у сфері розумного дому. За даними Bloomberg, компанія працює не лише над власною камерою безпеки, а й над сервісом, який має стати частиною нової екосистеми.

Apple, схоже, готується до масштабнішого виходу на ринок розумного дому та систем безпеки. Компанія може представити власну камеру для домашнього використання, а разом із нею запустити окремий сервіс для моніторингу та захисту житла. Про це пише Digitaltrends.

Чи зможе Apple змінити ринок домашньої безпеки?

Про можливий вихід Apple на ринок камер для розумного дому говорили ще у 2024 році. Тоді відомий аналітик Мін-Чі Куо повідомляв, що компанія готується увійти в сегмент IP-камер.

Згодом інформація про цей напрямок отримала новий розвиток. За даними Bloomberg, Apple розпочала роботу над домашньою камерою безпеки під кодовою назвою J450. Тепер стало відомо, що самою камерою плани компанії можуть не обмежитися. Apple також нібито працює над повноцінним сервісом домашньої безпеки та моніторингу, який працюватиме разом із майбутнім пристроєм.

Такий крок означатиме для Apple вихід у сегмент, де вже давно працюють найбільші технологічні компанії.

Однією з головних особливостей майбутньої системи може стати підхід Apple до приватності. Як повідомляє Bloomberg, компанія планує створити домашню камеру та пристрій для автоматизації, орієнтовані насамперед на захист особистих даних. Штучний інтелект у такій системі може аналізувати навколишню обстановку, не покладаючись виключно на традиційний запис і перегляд відео.

У Bloomberg зазначають:

Apple планує орієнтовану на приватність камеру для домашньої безпеки та пристрій для автоматизації, який використовуватиме ШІ для моніторингу навколишнього середовища замість фактичних відеокадрів. Він буде пов'язаний із новим сервісом домашньої безпеки та моніторингу.

Саме приватність може стати одним із ключових аргументів Apple у боротьбі за новий ринок. Компанія протягом багатьох років будує свій бренд навколо захисту персональних даних. Для систем домашнього спостереження ця тема особливо важлива, адже такі пристрої потенційно отримують доступ до інформації про те, що відбувається всередині або навколо житла.

Якщо Apple справді зможе запропонувати систему, яка використовує можливості штучного інтелекту для аналізу ситуації, водночас мінімізуючи необхідність постійно зберігати або передавати відео, це може стати важливою перевагою для частини покупців.

Розпізнавання облич та інфрачервона камера

Майбутня камера Apple, за інформацією Bloomberg, також отримає технологію розпізнавання облич. Крім того, пристрій нібито буде оснащений інфрачервоною камерою. Це розширить можливості системи для роботи в умовах, коли звичайного освітлення недостатньо.

Поєднання розпізнавання облич, інфрачервоних технологій і штучного інтелекту може зробити камеру не просто пристроєм для запису відео, а частиною системи, здатної автоматично реагувати на певні ситуації. Втім, конкретні технічні характеристики, принцип роботи цих функцій і можливості майбутнього пристрою Apple поки офіційно не розкриває.

Вихід Apple на цей ринок автоматично поставить компанію в конкуренцію з уже відомими гравцями. Насамперед ідеться про Google і Amazon, які вже мають власні екосистеми пристроїв для домашньої безпеки. Google пропонує камери та інші пристрої під брендом Nest, а Amazon активно розвиває екосистему Ring із розумними дверними дзвінками та камерами безпеки.

Обидві компанії також пропонують різні рівні сервісів і підписок, які доповнюють їхнє обладнання. На цьому ринку працюють і спеціалізовані виробники, зокрема Arlo та SimpliSafe. Вони також пропонують користувачам платні плани для моніторингу та додаткові можливості, пов'язані з домашньою безпекою. Тому Apple доведеться запропонувати покупцям щось більше, ніж просто ще одну камеру.

Саме тут важливу роль може відіграти поєднання майбутньої системи з уже існуючими пристроями та сервісами компанії.

Головна перевага Apple може бути в її екосистемі

На відміну від багатьох нових гравців, Apple не починає створювати екосистему розумного дому з нуля.

Компанія вже має величезну мережу власних пристроїв і сервісів, які потенційно можуть бути пов'язані з майбутньою системою домашньої безпеки. За даними журналістів, важливу роль у цій стратегії також може відіграти майбутній настінний розумний планшет Apple, про який раніше повідомляли ЗМІ.

Такий пристрій потенційно може стати центром керування іншою технікою в будинку. Камери, системи автоматизації та інші пристрої могли б працювати в межах єдиної екосистеми. Apple також уже має готову модель для об'єднання різних цифрових сервісів через Apple One.

Ця підписка поєднує кілька продуктів компанії, зокрема iCloud для зберігання даних, Apple Arcade, Apple TV та Apple Music. Теоретично майбутній сервіс домашньої безпеки також може стати частиною ширшої системи послуг Apple. Однак наразі компанія не підтвердила, як саме планує продавати такий продукт і чи буде він пов'язаний із наявними підписками.

Apple робить ставку на розумний дім

Поява власної камери та сервісу моніторингу може стати частиною значно ширшої стратегії Apple у сфері розумного дому. Компанія вже має значну кількість пристроїв, які використовуються в домашній екосистемі, однак досі не була великим гравцем на ринку комплексних систем домашньої безпеки.

Новий напрямок дозволив би Apple поєднати одразу кілька технологічних тенденцій – штучний інтелект, автоматизацію, розпізнавання облич, розумні пристрої та сервіси за підпискою. Особливо важливою може стати інтеграція всіх цих можливостей із наявною екосистемою Apple.

Саме вона може стати головною відмінністю майбутньої системи від конкурентів. Користувачі Apple уже мають смартфони, планшети, комп'ютери, телевізійні пристрої та хмарні сервіси компанії. Додавання до цієї системи домашньої безпеки могло б зробити екосистему ще більш замкненою та комплексною.

Поки що всі подробиці про майбутню камеру та сервіс залишаються на рівні інформації, оприлюдненої журналістами та аналітиками. Apple офіційно не анонсувала новий продукт.

Однак повідомлення Bloomberg свідчать, що компанія може готувати значно масштабніший вихід на ринок домашніх технологій, ніж просто запуск окремої камери. Якщо ці плани реалізуються, Apple спробує зайняти місце серед найбільших компаній у сфері домашньої безпеки, зробивши основну ставку на штучний інтелект, інтеграцію власних пристроїв і приватність користувачів.