Apple Intelligence почав займати майже вдвічі більше пам'яті на нових iPhone

Оновлення iOS 27 принесло масштабні зміни в Apple Intelligence. Але разом із новими можливостями зросли й вимоги до вільного місця на накопичувачі деяких моделей iPhone.

Після виходу iOS 27 вимоги до сховища для Apple Intelligence залишилися незмінними для більшості сумісних iPhone – системі достатньо до 8 ГБ вільного простору. Водночас власникам окремих новіших моделей доведеться звільнити значно більше пам'яті, якщо вони хочуть отримати повний набір функцій штучного інтелекту. Про це пише 9to5mac.

Скільки пам'яті тепер потрібно Apple Intelligence?

Згідно з новим документом підтримки Apple, для використання всіх можливостей Apple Intelligence на деяких пристроях потрібно до 14 ГБ вільного сховища. Тобто максимальна вимога зросла приблизно на 6 ГБ порівняно з попереднім показником у 8 ГБ.

Підвищена вимога стосується таких моделей:

iPhone 18 Pro;

iPhone 18 Pro Max;

iPhone Duo;

iPhone 17 Pro;

iPhone 17 Pro Max;

iPhone Air.

Таким чином, йдеться не про загальне збільшення вимог для всіх iPhone, а про конкретні моделі, здатні працювати з найпотужнішими локальними моделями Apple Intelligence.

Чому деяким iPhone потрібно майже вдвічі більше пам'яті?

Причина пов'язана не просто з оновленням iOS 27, а з двома функціями штучного інтелекту, які доступні саме на потужніших моделях.

Перша – налаштування голосу Siri AI. Користувачі отримують більше можливостей для керування тим, як звучить голос асистента, зокрема його виразністю та темпом мовлення. Друга – підвищена точність диктування. Для роботи цієї функції Apple використовує потужнішу модель штучного інтелекту безпосередньо на пристрої.

Саме локальна робота моделей є ключовою причиною збільшення вимог до сховища. Потужніші AI-моделі повинні зберігатися безпосередньо на iPhone, тому їм потрібно більше вільного простору. Для інших моделей iPhone, які підтримують Apple Intelligence, максимальна вимога залишається на рівні 8 ГБ.

Apple суттєво оновила Siri в iOS 27

Збільшення вимог до пам'яті відбулося на тлі масштабного оновлення Apple Intelligence. Однією з центральних змін стала нова версія Siri, яка отримала значно ширші можливості порівняно з попереднім поколінням голосового асистента.

Apple Intelligence дебютував ще у 2024 році, але перший набір функцій не став настільки помітним проривом, як компанія могла очікувати. В iOS 27 Apple зробила значно більший акцент на можливостях штучного інтелекту, зокрема на Siri.

Частина нових функцій працює безпосередньо на пристрої. Такий підхід має переваги з точки зору швидкості та приватності, але водночас означає, що моделі AI повинні займати місце у внутрішній пам'яті смартфона.

Для користувачів iPhone з накопичувачем невеликого обсягу це може стати відчутною зміною. Якщо раніше 8 ГБ вільного простору було достатньо для Apple Intelligence, то на деяких нових моделях потрібно залишити до 14 ГБ.

При цьому йдеться саме про вільне місце, а не про загальний обсяг накопичувача. Тому власникам iPhone із заповненим сховищем може знадобитися видалити або перенести фотографії, відео, програми чи інші файли перед отриманням усіх можливостей Apple Intelligence.

Які iPhone отримують повний набір AI-функцій?

Apple фактично розділила можливості Apple Intelligence залежно від апаратних характеристик пристрою. Новіші та потужніші моделі можуть використовувати більш вимогливі локальні AI-моделі, тоді як інші сумісні iPhone отримують функції, для яких достатньо меншого обсягу сховища.

Це означає, що навіть серед смартфонів із підтримкою Apple Intelligence набір можливостей може відрізнятися.

У випадку моделей, яким потрібно до 14 ГБ, додаткове місце необхідне саме для двох розширених можливостей – налаштування голосу Siri за параметрами виразності та темпу, а також покращеного диктування.

Отже, збільшення вимог до сховища пов'язане не з тим, що вся система iOS 27 стала раптом на 6 ГБ більшою. Додатковий простір потрібен для потужніших моделей штучного інтелекту, які забезпечують розширені функції на певних iPhone.

Інформацію про нові вимоги Apple опублікувала у власному документі підтримки, на який звернуло увагу видання 9to5Mac. Оновлення iOS 27 вийшло цього тижня та принесло масштабний перегляд Apple Intelligence.