Apple може знову підняти ціни на iPhone через дорожчу пам'ять Samsung

Apple може зіткнутися з новим зростанням собівартості смартфонів у 2027 році. Компанія, за повідомленнями корейських медіа, погодилася на вищі ціни Samsung на оперативну пам'ять і накопичувачі для майбутніх пристроїв.

Apple вже підвищила ціни на нові моделі iPhone. За даними GSMArena, iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max мають вийти на 100 доларів дорожче, ніж їхні попередники 2025 року. Подорожчання також торкнулося деяких старіших моделей лінійок iPhone 17 і iPhone 16. Про це пише GSMarena.

Чому Apple може знову підняти ціни на iPhone?

Однак, якщо нова інформація підтвердиться, це може бути не останнє підвищення цін. Причиною наступного подорожчання здатне стати зростання вартості компонентів, зокрема оперативної пам'яті та флеш-накопичувачів.

Кілька днів тому південнокорейські видання повідомили, що Samsung веде переговори зі смартфонними виробниками щодо нових цін на пам'ять DRAM і NAND. Серед компаній, з якими обговорювали умови постачання, була й Apple.

Тепер, за новими повідомленнями, Samsung та Apple нібито досягли домовленості. Якщо ці дані правильні, американська компанія погодилася закуповувати пам'ять за помітно вищими цінами, ніж раніше. Водночас важливо враховувати, що йдеться про непідтверджену інформацію з корейських джерел. Apple офіційно не повідомляла про майбутнє підвищення цін, а остаточна вартість смартфонів залежатиме не лише від ціни пам'яті.

Наскільки подорожчає пам'ять Samsung

За повідомленнями джерел, з першого кварталу 2027 року Apple може платити близько 2 доларів за один гігабіт оперативної пам'яті LPDDR5X.

Для порівняння, у третьому кварталі 2026 року ціна Samsung становила приблизно 1,50 долара за гігабіт. Таким чином, вартість оперативної пам'яті може зрости приблизно на третину.

Також повідомляється про підвищення ціни на NAND-пам'ять, яка використовується для внутрішніх накопичувачів смартфонів. У першому кварталі 2027 року Apple нібито платитиме близько 0,33 долара за гігабіт, тоді як у третьому кварталі 2026 року ціна становила приблизно 0,26 долара. Це означає, що вартість NAND-пам'яті може зрости приблизно на 27 відсотків. Для смартфонів із великим обсягом сховища така зміна може мати відчутніший вплив на собівартість.

Оперативна пам'ять LPDDR5X відповідає за тимчасове зберігання даних під час роботи пристрою, тоді як NAND використовується для постійного зберігання фотографій, відео, застосунків та інших файлів.

Зростання цін на ці компоненти не обов'язково автоматично означає подорожчання кожної моделі iPhone на відповідну суму. На кінцеву ціну також впливають витрати на виробництво, логістику, розробку, програмне забезпечення, податки та маркетинг. Проте дорожча пам'ять створює для виробника додатковий тиск на маржу або змушує перекладати частину витрат на покупців.

Не всі виробники погодилися на нові умови

Apple, за даними джерела, була не єдиною компанією, з якою Samsung проводила переговори. Водночас Oppo та vivo, як повідомляється, відмовилися приймати запропоновані підвищені ціни. Поки невідомо, як саме ці виробники планують компенсувати різницю. Одним із варіантів може бути пошук інших постачальників пам'яті або зміна конфігурацій майбутніх флагманських смартфонів.

З'ясувати це, ймовірно, можна буде після виходу нових пристроїв і публікації їхніх технічних розборів. Такі teardown-матеріали зазвичай дозволяють визначити, які компанії постачають оперативну пам'ять і накопичувачі для конкретної моделі.

Якщо Apple справді погодилася на дорожчу пам'ять Samsung, компанії доведеться обирати між збереженням поточної маржі та черговим підвищенням роздрібних цін. Водночас до появи офіційних даних не можна впевнено сказати, чи позначиться угода на всій лінійці iPhone, чи лише на окремих моделях.