Apple може додати рекламу у Visual Intelligence – що знайшли в iOS 27

Apple може перетворити одну з функцій iPhone на новий рекламний майданчик. У коді iOS 27 знайшли ознаки того, що під час пошуку товарів через камеру користувачам можуть показувати спонсоровані результати.

Apple, ймовірно, тестує новий спосіб монетизації функції Visual Intelligence. Про це свідчать фрагменти коду, виявлені в iOS 27. Про це пише Macrumors.

Яку рекламу Apple може показувати через камеру iPhone?

На знахідку звернув увагу Аарон Перріс із MacRumors. За його спостереженнями, код може вказувати на можливість для сторонніх пошукових сервісів додавати власні спонсоровані результати безпосередньо до Visual Intelligence.

Важлива деталь полягає в тому, що Apple, судячи з усього, не обов'язково сама продаватиме рекламні місця. Натомість це можуть робити партнери, які забезпечують пошук. Механізм може працювати приблизно так: користувач наводить камеру iPhone на певний предмет, а Visual Intelligence розпізнає його та показує результати, пов'язані з покупкою. Поруч із звичайними результатами пошуку можуть з'являтися спонсоровані зображення товарів або інші рекламні пропозиції.

Перріс порівняв потенційну систему з рекламними товарними результатами, які вже використовують Google та Amazon. При цьому наразі невідомо, чи отримуватиме Apple частину доходу від таких рекламних показів.

Як працює Visual Intelligence

Visual Intelligence дає iPhone можливість використовувати камеру для аналізу об'єктів навколо користувача та пошуку пов'язаної з ними інформації. Одним із сценаріїв є покупки. Наприклад, людина може навести камеру на предмет, який їй сподобався, після чого система допоможе знайти цей товар або схожі пропозиції в інтернеті.

Функція вже працює не лише з пошуком самої Apple. Visual Intelligence може передавати запити до сторонніх сервісів, зокрема Google Image Search, а також перенаправляти користувачів до торговельних платформ. Серед партнерів, які вже використовуються для таких запитів, MacRumors називає Etsy, Amazon та Anthropologie.

Тому потенційна поява спонсорованих результатів не вимагатиме створення абсолютно нового механізму. Рекламні елементи можуть стати доповненням до вже існуючої системи пошуку товарів.

Чому Apple шукає нові місця для реклами?

Потенційна реклама у Visual Intelligence вписується у ширшу стратегію Apple щодо розвитку власного рекламного бізнесу.

Компанія поступово збільшує кількість рекламних форматів у своїх сервісах. Одним із головних майданчиків залишається App Store, де Apple вже розширювала присутність спонсорованих пропозицій у результатах пошуку.

У березні 2026 року в App Store з'явилися додаткові рекламні позиції. Наступним великим напрямком стали карти. У серпні реклама почала працювати в Apple Maps у США та Канаді. На цьому тлі Visual Intelligence може стати ще одним способом монетизувати вбудовану функцію iPhone без необхідності створювати окремий рекламний сервіс.

Особливість цього варіанта полягає в контексті. Visual Intelligence використовується саме тоді, коли людина хоче отримати інформацію про певний об'єкт, зокрема знайти його для покупки. Тому спонсорований результат може органічно з'являтися поруч із відповідями на такий запит.

Наприклад, замість того, щоб отримувати лише органічні результати про знайдений камерою предмет, користувач потенційно може побачити поруч пропозицію товару, за яку пошуковий партнер заплатив як за рекламу.

Чи означає це, що реклама точно з'явиться?

Поки що ні. Йдеться лише про виявлення відповідних фрагментів коду в iOS 27. Сам факт їхньої наявності не гарантує, що Apple або її партнери обов'язково запустять функцію для всіх користувачів.

Також залишається незрозумілим, які саме пошукові компанії зможуть використовувати такий формат і за яких умов.

Не встановлено й те, яку частину рекламного доходу, якщо він взагалі з'явиться, отримуватиме Apple. Однак сама поява відповідних згадок у коді показує, що компанія принаймні розглядає можливість інтеграції спонсорованого контенту в Visual Intelligence.

Це відрізняється від підходу, який Apple використовує у власних сервісах. У випадку Visual Intelligence компанія може дозволити стороннім пошуковим партнерам вставляти власні рекламні результати, а не обов'язково продавати рекламу безпосередньо.

Таким чином, камера iPhone може поступово перетворитися не лише на інструмент для розпізнавання навколишніх об'єктів, а й на нову точку входу для комерційного пошуку. Якщо Apple справді запустить цю можливість, користувачі можуть почати бачити спонсоровані товари саме в той момент, коли Visual Intelligence допомагає їм знайти предмет для покупки. Це створить для пошукових систем ще один рекламний канал, а для Apple – потенційно нове джерело доходу.