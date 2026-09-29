Чого ми чекаємо від Apple у жовтні: ці 12 продуктів можуть вийти найближчим часом

Попри те, що головна презентація Apple вже минула, компанія готує ще більше новинок у жовтні. Наступного місяця ми можемо отримати як апаратні продукти для дому та роботи, так і програмні оновлення.

Що точно готує Apple на жовтень

Головною подією стане запуск першого складаного смартфона iPhone Duo з гнучким екраном. Попередні замовлення на пристрій стартують 16 жовтня, а офіційні продажі розпочнуться 23 жовтня. Компанія не стала випускати свій перший гнучкий пристрій одночасно з усією лінійкою iPhone, тому всім охочим доводиться чекати, пише 24 Канал.

Разом із цим гаджетом розробники випустять оновлення системи iOS 27.1. Також протягом місяця вийде версія iOS 27.2 з підтримкою нових мов для голосового асистента.

Окрім цього, у другій половині місяця у продаж надійде потужна конфігурація комп'ютера Mac Studio з новітнім чипом M5 Ultra та 512 гігабайтами оперативної пам'яті.

Все інше – чутки

Аналітики та джерела також очікують презентацію планшета iPad mini 8. Пристрій має отримати OLED-дисплей, потужний чип A20 Pro, горизонтальну фронтальну камеру, оновлену систему динаміків і водонепроникний корпус.

Також технологічний гігант може показати оновлений моноблок iMac із діагоналлю екрана 61 сантиметр і процесором M6, а також нові ноутбуки MacBook Pro. Останні можуть отримати версії з діагоналями 36 та 41 сантиметр, чипами M5 Pro і M5 Max, OLED-екранами, сенсорним керуванням і тоншим корпусом.

Великі оновлення чекають і на сегмент розумного дому та розваг. Очікують анонсу нової приставки Apple TV 4K з чипом A19 або A19 Pro, підтримкою штучного інтелекту та збільшеним обсягом оперативної пам'яті від 8 до 12 гігабайтів. Компанія також готує колонку HomePod mini 2 у нових рожевих та зелених кольорах.

Головною несподіванкою може стати абсолютно новий центр керування розумним домом. Пристрій отримає квадратний дисплей розміром 15 – 18 сантиметрів, процесор A18 і нову операційну систему homeOS.