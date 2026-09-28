Apple програла патентну справу на 5,7 мільярда доларів через вібрацію в iPhone

Звичайна вібрація смартфона стала причиною одного з найбільших патентних спорів Apple. Американські присяжні винесли рішення не на користь компанії, але остаточна сума виплати ще може змінитися.

Федеральні присяжні в Сан-Дієго визнали, що Apple порушила патенти компанії Taction Technology, пов'язані з технологіями тактильного зворотного зв'язку. Йдеться про апаратні компоненти, які створюють фізичні відчуття дотику, легкі постукування та вібрації під час користування пристроями. Про це пише DigitalTrends.

Чому Apple опинилася в центрі патентного спору?

У центрі справи опинився Taptic Engine – система, яку Apple використовує, зокрема, в iPhone та Apple Watch. Саме вона відповідає за тактильні сигнали, які користувач відчуває під час різних дій із пристроєм.

За підсумками судового розгляду присяжні встановили порушення трьох патентних вимог, що стосуються двох патентів Taction Technology. Компенсацію для компанії визначили на рівні 5,72 мільярда доларів.

Якщо ця сума залишиться без змін, справа стане одним із найбільших патентних рішень такого типу в історії США. Втім, говорити про остаточний рахунок для Apple поки зарано. Одразу після оголошення вердикту в судовому реєстрі ще не було остаточного судового рішення, яке б формально закріпило суму виплати. Крім того, Apple вже заявила про намір оскаржити результат.

Як виник конфлікт навколо Taptic Engine?

Патентний конфлікт між Apple і Taction Technology триває не перший рік. Компанія Taction подала позов проти Apple ще у 2021 році, стверджуючи, що технологія Taptic Engine порушує її патентні права.

Спочатку Apple вдалося домогтися перемоги на етапі спрощеного судового рішення. Проте згодом це рішення було скасоване після апеляції, а справа повернулася до подальшого розгляду. Зрештою суд присяжних дійшов висновку, що Apple все ж порушила патенти Taction. Йдеться саме про технологію тактильного приводу – механізми, які перетворюють електричні сигнали на фізичний рух, завдяки якому користувач відчуває вібрацію.

Ця технологія використовується у великій кількості повсякденних сценаріїв. Користувач може відчувати її під час натискання елементів інтерфейсу, отримання певних сигналів або взаємодії з функціями пристрою.

Apple не погоджується з рішенням

Apple заперечує як сам факт порушення патентів, так і розмір присудженої компенсації. Компанія наполягає, що Taptic Engine працює принципово інакше, ніж технологія, описана в патентах Taction Technology.

Apple також вважає, що представлені під час процесу докази не обґрунтовують виплату в 5,72 мільярда доларів. Водночас присяжні не погодилися з окремою претензією Taction Technology. Вони не визнали порушення Apple умисним. Тобто сам факт порушення патентів залишився в силі, але твердження про навмисний характер такого порушення суд не підтримав.

Це важлива деталь справи, оскільки вона впливає на характер відповідальності Apple. Компанія отримала несприятливий вердикт щодо патентів, але при цьому суд не встановив, що вона свідомо та навмисно використовувала запатентовану технологію всупереч правам власника.

Чи зміниться iPhone після рішення суду?

Безпосередньо для власників iPhone та Apple Watch наразі нічого не зміниться. Вердикт присяжних стосується передусім юридичних та фінансових наслідків. Він сам по собі не зобов'язує Apple припинити продаж пристроїв із Taptic Engine і не вимагає негайно змінювати конструкцію цих продуктів.

Найближчим часом компанія планує оскаржити рішення. Подальший розгляд може вплинути як на сам висновок про порушення патентів, так і на суму компенсації. Крім апеляції, Apple може подавати післясудові клопотання. Тому 5,72 мільярда доларів наразі варто сприймати саме як суму, визначену присяжними, а не як остаточний платіж, який компанія гарантовано перерахує Taction Technology.

Якщо рішення залишиться чинним, Apple зіткнеться з одним із найбільших патентних фінансових зобов'язань у своїй історії. Водночас остаточні наслідки для компанії стануть зрозумілими лише після завершення наступних етапів судового процесу.