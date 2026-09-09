Apple презентувала AirPods 5 з оновленим шумопоглинанням та штучним інтелектом: деталі та ціни

Компанія Apple офіційно представила нове покоління навушників AirPods 5 з відкритим дизайном. Новинка отримала на 50% ефективніше активне шумопоглинання, інтеграцію зі штучним інтелектом Siri AI та функцію перекладу в реальному часі.

Що відомо про нові навушники

Під час презентації компанія Apple офіційно анонсувала нове покоління бездротових навушників AirPods 5. Ведучий розповів, що пристрій зберіг фірмовий відкритий дизайн, але отримав повністю оновлену акустичну архітектуру та адаптивний еквалайзер нового покоління, пише 24 Канал.

Це забезпечує більш насичене та об'ємне звучання для різних форм вушної раковини. Головним оновленням стала технологія активного шумопоглинання (ANC), яка завдяки обчислювальному аудіо пригнічує на 50% більше шуму порівняно з попередньою версією.



AirPods 5 / Зображення Apple

Навушники також підтримують адаптивний режим та покращений режим прозорості для комфортного спілкування.

Крім цього, AirPods 5 стали повноцінним розширенням систем штучного інтелекту Apple Intelligence на iPhone. Завдяки Siri AI можна повністю без допомоги рук запитувати потрібну інформацію, прокладати маршрути та користуватися функцією перекладу в реальному часі.

Модель отримала покращений захист від дощу, поту й пилу.



AirPods 5 / Зображення Apple

Базова версія AirPods 5 з ANC пропонує до 4 годин автономності з шумопоглинанням та до 20 годин із зарядним кейсом за ціною 129 доларів.

Друга версія за 149 доларів додатково підтримує керування гучністю свайпом по ніжці, працює до 5 годин з ANC та оснащена футляром з підтримкою бездротової зарядки Qi й Apple Watch.

Попередні замовлення вже відкрито, а у відкритому продажу новинки з'являться 18 вересня.