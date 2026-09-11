Apple продовжила безкоштовний доступ до супутникових функцій старих iPhone

Apple продовжила термін безкоштовного доступу до супутникових функцій для сумісних старих iPhone. Пропозиція поширюється на кілька поколінь смартфонів, але має важливу умову.

Apple продовжила ще на один рік безкоштовний доступ до супутникових функцій для старіших моделей iPhone. Про це стало відомо з примітки до пресрелізу, присвяченого новим iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max. Про це пише GSMarena.

Які iPhone отримають додатковий рік?

Продовження стосується сумісних смартфонів, починаючи з лінійки iPhone 14, яка вийшла у 2022 році.

Власники цих пристроїв зможуть щонайменше ще протягом року безкоштовно користуватися такими функціями:

Emergency SOS via satellite – екстреним викликом допомоги через супутник;

Messages via satellite – надсиланням повідомлень через супутниковий зв'язок;

Find My via satellite – визначенням місцезнаходження через супутник;

Roadside Assistance via satellite – викликом допомоги на дорозі через супутник.

Фактично Apple продовжує підтримувати одну з найбільш незвичайних можливостей сучасних iPhone навіть після виходу кількох нових поколінь смартфонів.

Яка умова для продовження доступу?

Є важливе обмеження. iPhone має бути активований до 9 вересня 2026 року. Тобто продовження стосується вже активованих сумісних пристроїв, а не будь-якого iPhone 14 або новішого, який користувач придбає після цієї дати.

Це вже третє продовження безкоштовного доступу до супутникових функцій для серії iPhone 14. Для iPhone 15 аналогічне продовження вперше відбулося минулого року після виходу iPhone 17. Водночас для iPhone 16 це перше продовження такого періоду.

Таким чином, Apple поки не поспішає переводити супутникові можливості старих смартфонів на платну основу. Компанія фактично продовжує безкоштовний доступ для користувачів, які придбали відповідні моделі кілька років тому.

Чи доведеться платити за супутниковий зв'язок?

Поки Apple не розкрила конкретні умови майбутньої оплати. Компанія називає доступ до супутникових функцій "безкоштовним пробним періодом". Однак після завершення цього періоду немає офіційної інформації про те, чи з'явиться окрема платна підписка, скільки вона коштуватиме та чи буде доступна в усіх регіонах.

Супутникові функції Apple використовують супутникову інфраструктуру для передачі інформації там, де звичайна мобільна мережа та Wi-Fi недоступні. Це особливо важливо для Emergency SOS, оскільки функція може допомогти зв'язатися з екстреними службами у віддалених місцях.

Apple поступово розширювала перелік можливостей, які працюють через супутник. Окрім екстреного зв'язку, користувачі отримали можливість передавати повідомлення, ділитися геолокацією через Find My та звертатися по допомогу на дорозі.

При цьому сама компанія поки не пояснила, якою буде бізнес-модель після завершення безкоштовного періоду. Тому нинішнє продовження ще на рік фактично відкладає момент, коли власникам старих iPhone доведеться дізнатися реальну ціну супутникових сервісів.