Попри напругу з Китаєм і перенесення виробництва, Apple відкриє там нову лабораторію

Останніми роками взаємозв'язки США та Китаю зазнали серйозних ударів. Погрози Пекіна призвели до санкцій і торгової війни, а компанії, побоюючись наслідків можливого збройного конфлікту, почали забирати свої виробництва до інших країн. Те ж саме зробила й Apple, частково перенісши складання iPhone до Індії. Однак це не стало для неї перепоною у відкритті нової лабораторії у Китаї.

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Як відомо, основна частина роботи з розробки нових продуктів Apple відбувається в Купертіно, але компанія має низку дослідницьких лабораторій по всьому світу. Вони розташовані в Китаї, Франції, Ізраїлі, Японії, Швеції та Великій Британії. Тепер компанія оголосила про плани відкриття ще однієї лабораторії в Китаї.

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Основною причиною створення дослідницьких лабораторій у різних країнах є використання місцевих талантів. Хоча деякі дослідники із задоволенням переїдуть до Купертіно, інші хочуть залишитися в рідній країні, тому єдиний спосіб, яким Apple може їх залучити, — це створення лабораторій у стратегічних містах по всьому світу.

Крім того, Apple співпрацює з академічними установами в кожній з цих країн, забезпечуючи ще одне джерело місцевих фахівців.

У випадку з Китаєм політичні мотиви, ймовірно, також актуальні, але є дуже практична причина для розташування останньої лабораторії саме там. China Daily стверджує, що вона базуватиметься в Шеньчжені, де розташовано багато постачальників Apple.

Сама компанія зробила відповідну заяву у вівторок. Ізабель Ге Мае, віцепрезидентка та керуюча директорка Apple Greater China, сказала в інтерв'ю China Daily: "Ми вже інвестували 1 мільярд юанів у лабораторії прикладних досліджень у Китаї. І з новим планом розширення наші інвестиції будуть продовжувати зростати".

Ця місцева присутність у Шеньчжені, провінція Гуандун, полегшить співпрацю між дослідницькими та виробничими командами й забезпечить кращу взаємодію, швидше розв'язання проблем, і допоможе організувати тестові виробничі запуски з використанням нових матеріалів.

Крім того, Apple розширює свою дослідницьку лабораторію в Шанхаї. Одним з основних напрямків роботи обох лабораторій буде вивчення того, як матеріали та пристрої витримують складні умови експлуатації. Ці лабораторії імітуватимуть досвід користувачів у різних умовах, від екстремальних температур до інтенсивних фізичних навантажень, що допоможе розробці інноваційних рішень.