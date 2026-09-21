Коротший Apple Pencil мав вийти разом з iPhone Duo: чому компанія передумала

Компанія Apple планувала випустити компактну версію стилуса Apple Pencil разом із першим складаним смартфоном iPhone Duo. Проте в останній момент розробники повністю скасували проєкт через серйозні технічні проблеми, які виникли перед самим запуском у масове виробництво.

Чому Apple скасувала компактний стилус

Згідно з початковим задумом, новий коротший Apple Pencil створили спеціально для гнучкого смартфона. Маленький аксесуар мав магнітитися безпосередньо до шарніра пристрою для зручного носіння та заряджання. Однак інженери зіткнулися із технічними труднощами під час випробувань магнітного заряджання або самого стилуса, тому керівництво вирішило повністю згорнути виробництво, пише Bloomberg.

Замість спеціального мініатюрного аксесуара компанія запропонує власникам iPhone Duo підтримку вже наявного Apple Pencil із портом USB-C. Втім, скористатися ним одразу після купівлі смартфона не вдасться. Інженерам потрібен додатковий час для розробки програмного забезпечення та проведення тривалого внутрішнього тестування всіх функцій.

Змусити стилуси від iPad працювати на iPhone Duo не так просто, як натиснути кнопку для увімкнення підтримки,

– прокоментував журналіст видання Bloomberg Марк Гурман.

Повноцінного оновлення системи очікують лише наприкінці 2026 року.

Нагадаємо, що iPhone Duo став першим гнучким смартфоном Apple у форматі паспорта. Модель отримала внутрішній екран діагоналлю 19,3 сантиметра, зовнішній дисплей 13,7 сантиметра та потужний процесор A20 Pro. Попри відсутність фірмового міні-стилуса, аналітики передбачають швидку появу сторонніх чохлів із спеціальними тримачами для олівців.