Монстри для ШІ: Apple представила революційні процесори M6 та M5 Ultra у нових Mac

Apple представила революційні процесори M6 та M5 Ultra, які кардинально змінюють підхід до локальної обробки штучного інтелекту. Саме ці надпотужні чипи стали основою для несподівано оновленої лінійки настільних комп'ютерів Mac mini та Mac Studio.

Apple оновила лінійку настільних комп'ютерів, зробивши головну ставку на революційні зміни в архітектурі своїх процесорів. Нові Mac mini та Mac Studio отримали чипи M6 та M5 Ultra, які кардинально змінюють підхід до обчислювальної потужності та локальної обробки штучного інтелекту.

Чип M6: історичний перехід на 2-нанометровий техпроцес

Головною інновацією базового чипа M6 стало використання передового 2-нанометрового техпроцесу — це перший процесор Apple такого рівня. Завдяки зменшенню транзисторів інженерам вдалося розмістити 12-ядерний центральний процесор абсолютно нової конфігурації: два суперядра, чотири продуктивних та шість енергоефективних ядер.

Але головна перевага M6 полягає у роботі з нейромережами. Процесор отримав подвійну 16-ядерну систему Neural Engine, яка забезпечує у чотири рази вищу продуктивність штучного інтелекту порівняно з поколінням M1. Це робить його ідеальним рішенням для фонових ШІ-агентів.

M5 Ultra: безпрецедентна потужність завдяки UltraFusion

Для найвимогливіших професійних завдань розробили справжнього "монстра" — процесор M5 Ultra. Використовуючи фірмову технологію UltraFusion, Apple об'єднала два чипи M5 Max у єдину систему з чотирьох кристалів. Результат вражає: пропускна здатність між ними сягає неймовірних 4,4 терабайта на секунду.

У максимальній конфігурації цей чип пропонує 36 ядер центрального процесора та 80 ядер графічного прискорювача, залишаючи більшість конкурентів на ринку десктопних рішень далеко позаду.

Чим нові процесори кращі на практиці?

Ключова особливість нових чипів — здатність запускати великі мовні моделі (LLM) безпосередньо на пристрої, гарантуючи повну конфіденційність та незалежність від хмарних сервісів.

Це наступний великий стрибок у продуктивності та обчисленнях для штучного інтелекту,

– наголосив віцепрезидент Apple з питань інженерії кремнієвих систем Срі Сантханам.

Розкрити потенціал процесорів допомагає колосальний обсяг об'єднаної пам'яті. Якщо Mac mini з M6 підтримує до 32 ГБ, то Mac Studio з M5 Ultra можна оснастити рекордними 512 ГБ із пропускною здатністю 1,2 ТБ/с. За словами головного директора Apple з апаратного забезпечення Джоні Сруджі, саме це робить Mac Studio найкращим комп'ютером для локального ШІ.

Ціни на комп'ютери з новими чипами

Вартість пристроїв напряму залежить від обраного процесора. Базовий Mac mini з чипом M6 (16 ГБ ОЗП, 256 ГБ накопичувач) коштує 899 доларів. Потужніша модифікація з процесором M5 Pro обійдеться мінімум у 1699 доларів.

Mac Studio з чипом M5 Max стартує від 2499 доларів. За топову конфігурацію з безкомпромісним процесором M5 Ultra доведеться віддати від 5499 доларів. Офіційний старт продажів заплановано на 22 вересня.

Вектор розвитку Apple

Цей реліз, що відбувся напередодні осінньої презентації (де очікують iPhone 18), чітко демонструє стратегію компанії. Apple робить ставку на власні процесори як на головний інструмент для забезпечення максимальної автономності штучного інтелекту, програмну підтримку якого забезпечить нова macOS 27 Golden Gate із вбудованим ШІ-асистентом Siri.