Apple оновила Magic Keyboard, але зміни помітять не всі

Apple без окремої презентації оновила кілька моделей Magic Keyboard. Зміни стосуються не характеристик чи дизайну корпусу, а позначень на самих клавішах. Нове оформлення вже знайоме власникам деяких MacBook.

Apple тихо представила оновлені версії Magic Keyboard для Mac, змінивши спосіб позначення кількох функціональних клавіш. Замість текстових написів на них тепер використовуються спеціальні символи – гліфи. Про це пише Macrumors.

Що Apple змінила у Magic Keyboard?

Зміна стосується американської англійської розкладки клавіатури. На оновлених моделях нові позначення отримали клавіші Tab, Caps Lock, Shift, Return і Delete. У повнорозмірних версіях із цифровим блоком Apple пішла ще далі. Там символами також позначаються клавіші Home, Page Up, Page Down, End, Clear та Enter.

Таким чином, функціонально клавіатури не стали іншими, але їхній зовнішній вигляд тепер більше відповідає сучасним клавіатурам Apple для ноутбуків.

Які моделі Magic Keyboard отримали новий дизайн?

Оновлення поширюється на чотири моделі Magic Keyboard.

Серед них стандартна Magic Keyboard з підключенням через USB-C, Magic Keyboard з Touch ID для Mac на Apple Silicon, а також дві версії Magic Keyboard з Touch ID та цифровим блоком – з білими та чорними клавішами.

Водночас Apple залишила без змін одну модель з американською англійською розкладкою – Magic Keyboard з цифровим блоком, але без Touch ID. У неї відповідні клавіші й надалі мають текстові позначення. Тобто компанія не проводить повного оновлення всієї лінійки Magic Keyboard. Зміни торкнулися лише певних моделей, через що покупцям варто звертати увагу на конкретну версію клавіатури.

Apple вже використовує такі символи на MacBook

Новий дизайн Magic Keyboard не є абсолютно новим рішенням для Apple. Компанія вже почала поступово переводити свої клавіатури на гліфи раніше цього року.

Такі позначення з'явилися на клавіатурах нових MacBook Air, MacBook Pro та MacBook Neo. Apple використовує символи на тому самому наборі функціональних клавіш, що й тепер на оновлених Magic Keyboard.

Фактично компанія продовжує уніфікувати зовнішній вигляд клавіатур на різних пристроях. Користувач, який звик до сучасної клавіатури MacBook, тепер побачить аналогічні позначення і на сумісній настільній Magic Keyboard.

Зміна стосується не лише США

Попри те, що Apple говорить саме про американську англійську розкладку, нововведення потенційно торкнеться значно більшої кількості користувачів.

Американська англійська розкладка є стандартним варіантом у Канаді, Австралії, Новій Зеландії, Сінгапурі та низці інших країн. Тому нові клавіатури з гліфами фактично виходять далеко за межі американського ринку.

Водночас для покупців у Великій Британії та деяких європейських країнах така зміна не буде незвичною. Apple вже певний час використовує гліфи у британській англійській та інших європейських розкладках. Оновлення Magic Keyboard можна вважати невеликим косметичним кроком, але воно показує напрямок, у якому Apple поступово змінює оформлення своїх клавіатур. Заміна написів на символи не впливає на функції пристрою, проте робить позначення клавіш більш однаковими між MacBook і настільними Mac.