Уже завтра до Землі наблизиться астероїд розміром з єгипетську піраміду

Цієї середи черговий "потенційно небезпечний" астероїд здійснить найближчий проліт повз Землю за останні 100 років. Величезний космічний камінь 2014 TN17 є достатньо масивним, щоб стерти з лиця землі ціле місто.

Як це буде

Згідно з розрахунками, астероїд пролетить повз Землю зі швидкістю близько 77 300 кілометрів на годину, досягнувши 26 березня найближчої точки до нашої планети за останні 100 років. Але, як говорять учені, величезне космічне тіло не становить жодного ризику зіткнення з нами зараз або в майбутньому, повідомляє 24 Канал з посиланням на дані Лабораторії реактивного руху NASA.

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Очікується, що найменша відстань між астероїдом 2014 TN17 і Землею складе 5,1 мільйона кілометрів, що приблизно в 13 разів далі, ніж Місяць. Учені провели симуляції понад трьохсот років руху цього об'єкта (сто років у минулому і 200 років у майбутньому) й кажуть, що це найближче його зближення з нами за весь досліджений час.

За оцінками, ширина 2014 TN17 становить близько 165 метрів. Це трохи більше, ніж висота єгипетської Великої піраміди Гізи. NASA класифікує астероїд як "потенційно небезпечний" через його розмір і періодичну близькість до Землі. Однак це не означає, що він має загрозу падіння на планету.

За даними Центру малих планет Міжнародного астрономічного союзу, наразі. За прогнозами, жоден з них не зіткнеться з Землею найближчим часом. Однак є кілька, які можуть наблизитися до нас дуже близько.

Під час майбутнього прольоту астероїд буде занадто далеко, щоб його можна було спостерігати за допомогою телескопа або бінокля. Однак він достатньо великий, щоб дослідники могли його вивчити, і наразі заплановано спостереження за космічним каменем за допомогою радіолокаційної системи NASA Goldstone Solar System Radar (GSSR) у Каліфорнії, яка спеціалізується на спостереженні за близькими об'єктами Сонячної системи, що пролітають повз нас.