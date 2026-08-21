Стартап Astromech хоче передбачати майбутнє еволюції

Стартап Astromech, який створює моделі штучного інтелекту для прогнозування біологічних змін, залучив 20 мільйонів доларів інвестицій для розробки того, що він називає "прогностичною моделлю біології". Простіше кажучи, компанія хоче передбачати, куди нас веде еволюція.

Пророцтва крізь призму мільярдів років еволюції

Завдяки новому фінансуванню ринкова оцінка перспективної компанії злетіла до вражаючих 3,8 мільярда доларів. Інвестиційний раунд очолив фахівець із біотехнологій Боб Нельсен, а участь у ньому взяли такі фонди, як Peak 6, NeoGenesis Capital, Builders VC та CAZ Investments, пише SiliconANGLE.

Загальний обсяг залученого капіталу компанії тепер сягає 60 мільйонів доларів. Стартап заснували серійний підприємець Бен Ламм та відомий генетик Джордж Черч із амбітною метою – створити "прогностичну модель біології". Ця система обробляє геномні, еволюційні та функціональні дані, щоб передбачити трансформації живих організмів у часі.

На відміну від більшості біотехнологічних фірм, які аналізують організми та хвороби у їхньому нинішньому стані, Astromech фокусується на майбутніх біологічних траєкторіях. Це дозволить заздалегідь виявляти генетичні проблеми, прогресування захворювань, розвиток стійкості до ліків та реакцію видів на зміни довкілля. Бен Ламм у інтерв'ю виданню Inc порівняв цей підхід із роботою метеорологів.

Ми будуємо алгоритмічне рішення для прогнозування. Думайте про це як про погоду, складну систему, яку людство може передбачити завдяки специфічним технологіям і наборам даних. Ми будуємо те саме для біології з еволюційними даними,

– прокоментував технологічний підприємець та співзасновник компанії Бен Ламм.

Спадщина мамонтів і штучний інтелект

Astromech виокремився у самостійний бізнес із компанії Colossal Biosciences, яка відома своїми спробами воскресити вимерлих тварин, таких як шерстистий мамонт, сумчастий вовк і дронт. Використовуючи напрацювання попередників, стартап спирається на 3,8 мільярда років еволюційної історії як на основний сигнал для навчання нейромереж.

Архітектура системи поєднує дані про геноми живих і вимерлих істот. Розробники створили два окремі рушії, які працюють у парі. Перший використовує глибоке навчання для пошуку закономірностей між видами. Другий виконує зворотне проєктування біологічних систем крізь історію, щоб потім змоделювати їхній розвиток у майбутньому. Джордж Черч підкреслив, що компанія фокусується на регуляторних станах предків, а не лише на білках, що дає значно глибше розуміння складних рис організмів.

Більшість варіацій, які мають значення для складних рис, наприклад, морфології та довголіття, є регуляторними, а не кодуючими, тому реконструкція предкового регуляторного стану, а не лише предкового білка, має вирішальну пояснювальну силу,

– заявив генетик та співзасновник стартапу Джордж Черч.

Шлях до людського безсмертя

Найцікавішим напрямком роботи Astromech є дослідження людського довголіття. Фахівці вже нанесли на "дерево життя" 46 генів, що відповідають за підтримання клітин і стійкість до раку. Вчені вивчають унікальні механізми захисту азійських слонів та секрети гренландських китів, які здатні жити понад 200 років.

Розуміння того, чому певні біологічні системи виявилися витривалішими за інші протягом мільйонів років, дозволить створити надточні гіпотези для медицини майбутнього.

Попри неймовірну складність аналізу, компанія вже готується до масштабування своєї інфраструктури. Найближчим часом Astromech планує запустити пілотні проєкти разом із партнерами у сферах охорони здоров'я та біобезпеки, де моделі прогнозування вразливостей пройдуть перевірку реальними викликами.