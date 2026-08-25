Панорамний дах, що заряджає машину: у Китаї вигадали нове диво-скло для автомобілів

Ідея заряджати автомобіль безпосередньо від сонця давно захоплює водіїв. Тепер Китай наближає цю мрію до реальності. Проте експерти застерігають від надмірного оптимізму, адже новітня технологія має суттєві обмеження.

Мрія про безкоштовну енергію стикається з фізикою

Китайська компанія Fuyao Glass, яка є одним із найбільших світових постачальників автомобільного скла, виставила на продаж новий продукт. Розробники заявляють, що їхнє нове скло для даху здатне генерувати електроенергію безпосередньо від сонячних променів. Проте це досягнення не означає, що ера повністю сонячних машин почнеться завтра, пише Electrek.

Скільки енергії здатне дати прозоре скло

Студенти та ентузіасти роками створюють легкі одномісні прототипи для спеціальних змагань. Проте звичайний сімейний автомобіль чи кросовер потребує в сотні разів більше енергії для прискорення, ніж може дати сонячне світло, що падає на його дах.

Навіть відомий стартап Aptera, який роками розробляє триколісний електромобіль із сонячними панелями, змушений використовувати велику батарею та йти на компроміси щодо дизайну.

Нове скло від Fuyao Glass генерує близько 150 ватів енергії на один квадратний метр. Для порівняння, звичайні непрозорі сонячні панелі дають приблизно 200 ватів. Оскільки автомобільне скло має бути напівпрозорим, воно пропускає частину світла в салон і тому вловлює менше променів.

Таким чином, самі межі фізики просто не дозволять створити повністю сонячні автомобілі, якщо ми не переосмислимо саму концепцію машини. Проте технологія все одно виглядає перспективно, адже вона одночасно працює як панорамний дах і як генератор. Це перше подібне комерційне рішення на ринку. Водночас прототип Aptera у найкращих умовах здатний видавати 400 – 500 ватів.

Для чого потрібен сонячний дах

Оскільки цієї енергії замало для руху двигуна, інженери пропонують використовувати її для живлення бортової електроніки. Скло може забезпечувати роботу кондиціонера, підключення до інтернету або вбудованого відеореєстратора, який працює під час паркування. У звичайних електромобілях ці функції розряджають основний акумулятор, змушуючи водіїв частіше шукати зарядні станції.

Інженери протестували технологію навіть на бензиновому автомобілі BMW. Для цього у машину встановили додатковий акумулятор, який накопичує сонячну енергію та живить електроніку, коли двигун вимкнений.

Окрім того, компанія планує використовувати сонячне скло у будівництві, де великі вікна хмарочосів можуть постійно збирати світло.

Ціна питання та перші замовники

У мережі з'явилися чутки, що китайський автогігант BYD планує пропонувати дах від Fuyao Glass як опцію для своїх електромобілів. Таке задоволення обійдеться покупцям приблизно у 8 000 юанів, що становить близько 1 192 долари. Площа засклення у цьому випадку дозволить отримувати до 720 ватів потужності на піку. За ідеальних умов цього може вистачити для дуже коротких щоденних поїздок на відстань до 16 кілометрів.

Попри це, нове напівпрозоре скло може стати чудовим доповненням як для сучасних електромобілів, так і для традиційних авто з двигунами внутрішнього згоряння, забезпечуючи приємний бонус у вигляді додаткової автономності.