Південна Корея зробить штучний інтелект безкоштовним для всіх 52 мільйонів громадян

Уряд Південної Кореї оголосив про запуск національної програми "AI for All", яка надасть кожному жителю країни безкоштовний і необмежений доступ до генеративного ШІ. Влада розглядає цю технологію як базову державну інфраструктуру нарівні з інтернетом чи освітою.

Штучний інтелект як базова державна послуга

Міністерство науки та інформаційно-комунікаційних технологій Південної Кореї обрало три великі консорціуми на чолі з компаніями SK Telecom, KT та Kakao для реалізації амбітного проєкту, повідомляє видання LRT. Головна мета ініціативи під назвою "AI for All" полягає в тому, щоб до кінця року забезпечити майже 52 мільйони жителів країни безлімітним доступом до генеративних ШІ-моделей без передплат чи лімітів токенів.

ШІ для всіх – це калькулятор і комп'ютер епохи штучного інтелекту,

– прокоментував віцепрем'єр-міністр та міністр науки Південної Кореї Бае Кюн Хун.

Влада країни намагається уникнути створення окремого державного вебпорталу, роблячи технологію максимально доступною. Консорціум Kakao інтегрує ШІ в месенджер KakaoTalk, яким користується практично вся країна. SK Telecom забезпечить доступ через телефонні дзвінки та SMS-повідомлення, а компанія KT залучить фізичну мережу обслуговування та спеціальні програми цифрової грамотності. Такий підхід допоможе залучити літніх людей, осіб з інвалідністю та громадян із низьким рівнем цифрових навичок.

Звичайні користувачі зможуть використовувати інструменти для запису до лікаря, пошуку оренди житла чи роз'яснення податкових питань, а малий бізнес – для розрахунку зборів та перевірки умов держпідтримки. Тестовий запуск розпочнеться наприкінці вересня, у жовтні приєднається SK Telecom, а повний старт розгортання заплановано до кінця року. За попередніми оцінками, безкоштовними інструментами генеративного ШІ в країні вже користуються понад 20 мільйонів людей.

ШІ-агент, який сам допомагає громадянам

Друга частина програми передбачає створення персональних державних ШІ-агентів. Система самостійно аналізуватиме ситуацію громадянина, визначатиме належні йому соціальні виплати, субсидії чи адміністративні програми, заздалегідь сповіщатиме про них і навіть заповнюватиме заявки від його імені. З 2027 року влада планує удосконалити цих помічників, щоб кожен житель отримав власного персонального ШІ-асистента.

Вітчизняні моделі та фінансування

Важливою умовою проєкту є використання принаймні на 50 відсотків місцевих корейських ШІ-моделей. Наприклад, Kakao інтегрує власну модель Kanana та розробку K-EXAONE від дослідного інституту LG. SK Telecom застосовує моделі A.X K2 і Solar, а компанія KT спирається на Mi та Motif.

Цього року держава виділяє операторам 512 потужних процесорів Nvidia B200, а у бюджеті на 2027 рік передбачили 250 мільярдів корейських вон (приблизно 155 мільйонів євро). У розрахунку на одного жителя витрати держави становлять близько 3 євро на рік. Програма розрахована до кінця 2030 року.

Попри зацікавленість ринку, найбільша інтернет-компанія країни Naver з власною моделлю HyperCLOVA X відмовилася від участі у проєкті через вимоги використовувати рішення конкурентів і стислі терміни виконання.

Можливі ризики

Експерти зазначають, що масштабне впровадження має свої ризики. Якщо державний ШІ-помічник припуститься помилки у розрахунках виплат, громадянин сприйме це як офіційне рішення влади, що перетворить технічний збій на бюрократичну проблему. Крім того, ставка на власні моделі може означати використання менш просунутих інструментів, ніж світові флагмани.