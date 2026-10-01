Звучить, як план: місто пофарбувало сотні дахів у білий колір, і ми всі повинні зробити те саме

У Філадельфії в межах експерименту пофарбували в білий колір дахи 338 будинків літніх людей, щоб захистити їх від аномальної спеки. Результати вразили науковців: температура під стелею впала майже на 3 градуси Цельсія, а енергоспоживання кондиціонерів суттєво скоротилося.

Експеримент Cool Homes: перші результати

Як повідомляє видання OKDIARIO, некомерційна організація Energy Coordinating Agency реалізувала у Філадельфії ініціативу під назвою Cool Homes. Учасниками проєкту стали 375 малозабезпечених домогосподарств літніх людей. У 338 з них плоскі дахи з чорного гудрону вкрили спеціальним білим покриттям.

Чорний гудрон на пласких дахах у вологому кліматі Філадельфії перетворював будинки на справжні пательні, де під час спеки понад 33 градуси Цельсія різко зростали ризики для життя людей поважного віку. Для точних вимірювань консультант Майкл Бласник встановив реєстратори температури у деяких будинках.

У найспекотніші дні, коли на вулиці було понад 32 градуси Цельсія, біле покриття знизило температуру стелі у спальнях без кондиціонерів на 2,7 градуса Цельсія, а температура повітря на рівні грудей впала на 1,4 градуса Цельсія. Потік тепла, що проникав через дах, зменшився майже на 90 відсотків.

Економія кіловатів та фізика процесів

Розрахункове моделювання показало, що покриття даху білою фарбою зменшує річне споживання електроенергії кондиціонерами з 1736 до 1178 кіловат-годин. Тобто щороку господарство економить приблизно 558 кіловат-годин. Оскільки частина учасників навмисно мала хоча б один віконний кондиціонер, кожен градус зниження температури давав змогу рідше вмикати техніку.

Науковці з Heat Island Group при Berkeley Lab пояснюють фізику цього явища дуже просто: чистий білий дах відбиває близько 80 відсотків сонячного світла, тоді як темний – лише 10 – 20 відсотків. Літнього дня різниця температур між чорним та білим покриттям може сягати 30 градусів Цельсія. За даними Агентства з охорони довкілля США (EPA), прохолодні дахи знижують максимальну внутрішню температуру у приміщеннях без кондиціонування на 1,2 – 3,3 градуса Цельсія.

Підводні камені та зимовий період

Попри вражаючу ефективність влітку, Міністерство енергетики США застерігає від поспішних висновків. Узимку світлий дах поглинає менше сонячного тепла, через що витрати на опалення можуть дещо зрости. У регіонах із холодним кліматом ця сезонна особливість здатна частково нівелювати літню економію коштів.

Тим не менш, досвід традиційного білування будинків вапном на півдні Європи доводить практичність підходу. Хоча будівельні норми багатьох країн вимагають насамперед якісної теплоізоляції, звичайне світле фарбування залишається доступним та ефективним способом покращити мікроклімат у домівці.

Ми всі повинні зробити те саме

Такий підхід може бути корисним для великих міст, де відсутність дерев і вища концентрація парникових газів піднімають температуру до нестерпних показників. Масове фарбування дахів могло б дати відчутний результат.