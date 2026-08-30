Не лише AirTag: три дешевші Bluetooth-трекери для пошуку речей

Bluetooth-трекери давно стали простим способом уберегти ключі, сумки та інші важливі речі від остаточної втрати. Apple AirTag залишається популярним рішенням, але на ринку є доступніші альтернативи з різними можливостями.

Люди регулярно гублять ключі, гаманці, сумки та інші особисті речі, тому технології для їхнього пошуку стали окремою категорією споживчої електроніки. Одним із найвідоміших пристроїв такого типу залишається Apple AirTag, який використовує мережу Find My для визначення місцезнаходження загублених предметів. Про це пише BGR.

Які Bluetooth-трекери можуть замінити AirTag?

На момент публікації матеріалу один AirTag коштує 30 доларів, а комплект із чотирьох пристроїв – 80 доларів. Apple вже представила друге покоління трекера. Компанія заявляє, що нова модель ефективніше визначає місцезнаходження речей завдяки спільній роботі технологій Bluetooth і надширокосмугового зв'язку UWB.

Користувачі також можуть надавати доступ до AirTag друзям, членам родини або іншим довіреним людям. Сам пристрій працює від батарейки CR2032, якої, за даними Apple, має вистачати приблизно на один рік.

Втім, AirTag – далеко не єдиний варіант для тих, хто хоче контролювати місцезнаходження своїх речей. На ринку існують дешевші Bluetooth-трекери, причому деякі з них мають можливості, яких немає у пристроях Apple. Видання BGR звернуло увагу на три доступні альтернативи.

Tilphi Air Tracker – чотири трекери дешевше за один AirTag

Найбільш доступним варіантом у цій добірці став Tilphi Air Tracker 4-Pack. Комплект із чотирьох пристроїв коштує 26 доларів, тоді як один окремий трекер Tilphi оцінюється приблизно у 8 доларів. Для порівняння, один Apple AirTag коштує 30 доларів.

За зовнішнім виглядом Tilphi Air Tracker помітно нагадує AirTag. Після активації пристрій можна додати до мережі Apple Find My та використовувати для пошуку речей. Трекер дозволяє визначати предмет поблизу на відстані до 70 метрів. Якщо пристрій виходить за межі доступного радіусу, користувач отримує відповідне повідомлення.

Також підтримується режим втрати, аналогічний можливості Lost Mode в AirTag. Власник може залишити контактні дані, які побачить людина, що знайшла загублену річ і має доступ до мережі Find My. За допомогою пристрою Apple така людина також може передати власникові точне місцезнаходження трекера.

Усі чотири пристрої мають захист від води та пилу за стандартом IP67. Це означає, що випадкове потрапляння під дощ або у калюжу не повинно стати для них серйозною проблемою.

Як і AirTag, Tilphi Air Tracker використовує батарейку CR2032. Очікуваний термін її роботи становить до одного року.

На Amazon комплект має максимальну оцінку 5 із 5 балів на основі понад 60 відгуків. Водночас головним обмеженням пристрою є прив'язка виключно до екосистеми Apple. Додати Tilphi Air Tracker до сервісів Google для пошуку речей неможливо.

Один трекер для Apple і Google

Більш універсальним рішенням виглядає Ugreen Finder Duo 4-Pack. Комплект із чотирьох трекерів коштує 37 доларів і підтримує як Apple Find My, так і Google Find Hub.

Це важлива особливість для сімей, де використовують смартфони різних платформ. Власник може вибрати одну з двох екосистем для роботи з пристроєм. Водночас Ugreen прямо зазначає, що одночасно використовувати обидві мережі не можна. Тобто трекер може працювати або з Find My, або з Find Hub, але не з двома сервісами паралельно.

Однією з головних переваг Finder Duo стала акумуляторна батарея. Усі чотири пристрої заряджаються через USB-C, чого немає ні у першого, ні у другого покоління Apple AirTag.

На одному повному заряді трекер, за заявленими характеристиками, може працювати до одного року. Роз'єм USB-C захищений знімною кришкою. Корпус також має петлю для кріплення. Завдяки цьому Finder Duo можна прикріпити до ключів, сумки або ручки валізи. Усередині пристрою є динамік, який допомагає знайти предмет за звуковим сигналом.

На Amazon понад 2 500 покупців залишили відгуки про Ugreen Finder Duo 4-Pack, а середня оцінка комплекту становить 4,2 бала з 5. Користувачі позитивно оцінювали просте налаштування та можливість заряджати пристрої, хоча деякі власники повідомляли про труднощі під час підключення трекерів до Android-смартфонів.

Life360 Tile Essentials – різні формати для різних речей

Третім варіантом став комплект Life360 Tile Essentials, який коштує 74 долари. Це найдорожче рішення серед трьох представлених альтернатив, але його особливість полягає у різних типах трекерів для різних сценаріїв використання.

До набору входять:

два трекери Tile Mate;

один Tile Slim;

один Tile Sticker;

клейка основа для Tile Sticker.

Таким чином, користувач отримує пристрої різної форми та розміру. Це дозволяє використовувати їх для різних предметів – залежно від того, куди саме потрібно встановити Bluetooth-трекер.

Усі пристрої Tile працюють як з Apple, так і з Android. Однак для цього потрібно використовувати застосунок Life360 Circle. На відміну від Tilphi та Ugreen, трекери Tile не підтримують Apple Find My або Google Find Hub.

До трьох років роботи, але батарею не замінити

Якщо Ugreen у цій добірці виділяється можливістю заряджання, то Tile пропонує іншу перевагу – тривалий термін роботи.

За заявленими характеристиками, усі три типи трекерів із комплекту можуть працювати до трьох років. Після цього пристрої потрібно замінювати, оскільки вбудована батарея не є знімною. Саме тут Tile відрізняється від AirTag, де користувач може самостійно встановити нову батарейку CR2032 і продовжити користуватися пристроєм.

Комплект Life360 Tile Essentials отримав на Amazon оцінку 4,4 бала з 5 на основі понад 2 600 відгуків. Загалом покупці позитивно оцінювали набір, хоча серед критики зустрічалися скарги на застосунок Life360, який, за словами одного з користувачів, надто активно пропонує платні оновлення.

Ще одним потенційним недоліком може бути сама мережа Life360. Вона значно менша за масштабами, ніж Apple Find My або Google Find Hub. Один із користувачів, наприклад, повідомив про труднощі з відстеженням речі на території школи.

Вибір Bluetooth-трекера, таким чином, залежить не лише від ціни. Tilphi пропонує максимально доступний спосіб увійти в екосистему Apple Find My, Ugreen приваблює підтримкою двох найбільших платформ і заряджанням через USB-C, а Life360 Tile Essentials дає кілька різних форм-факторів в одному комплекті та тривалий термін роботи.

AirTag усе ще залишається одним із найвідоміших пристроїв у цій категорії, однак бюджетний сегмент Bluetooth-трекерів уже пропонує кілька варіантів для користувачів Apple та Android.