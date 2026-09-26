Нова функція ChatGPT: як створити унікальні стікери для ваших месенджерів

Звичні наліпки в месенджерах давно стали повсякденністю, проте тепер штучний інтелект пропонує створити власні унікальні варіанти. Нові можливості ChatGPT дозволяють легко перетворювати звичайні фотографії на яскраві стікери для щоденного спілкування з друзями.

Як створити власні стікери за допомогою штучного інтелекту

Компанія OpenAI додала спеціальний інструмент створення наліпок до генератора зображень у мобільному застосунку ChatGPT для iOS та Android. Раніше користувачі Apple могли вирізати стікери зі своїх фотографій, але їхні налаштування залишалися обмеженими. Тепер штучний інтелект генерує одразу дев'ять унікальних варіантів на основі обраного стилю, емодзі та вихідного знімка, пише 24 Канал.

Покрокова інструкція з генерації та редагування

Для створення наліпок у застосунку необхідно відкрити бічне меню, перейти у розділ зображень і на вкладці трендів обрати стікери.

Після цього слід вибрати бажаний стиль, фото для джерела та набір емодзі, які спрямують роботу алгоритму.

Отриманий результат можна легко відправити в iMessage чи WhatsApp через кнопку додавання до чатів або ж завантажити на смартфон, щоб додати стікери до власної колекції в Telegram.

Якщо створені варіанти не виправдали очікувань, їх можна відредагувати прямо в застосунку. Достатньо натиснути на будь-яку наліпку, обрати пункт редагування та описати бажані зміни в текстовому полі.

Також на етапі вибору фото і стилю можна написати додатковий власний текстовий запит для точнішого збереження деталей оригінального фото (наприклад, попросити не додавати до стікера відповідний емодзі) або повністю перезапустити процес генерації.

Користувачам варто враховувати добові та тижневі ліміти використання ChatGPT. Кожна генерація наліпок зараховується до загального ліміту облікового запису, тому власникам безкоштовних профілів іноді доведеться чекати оновлення квоти.