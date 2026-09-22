Звичайного вимкнення ПК замало під час відключень світла: як захистити комп'ютер

Раптове вимкнення електроенергії може вивести з ладу комп’ютер, навіть якщо він був вимкнений у момент зникнення напруги. Просте витягування шнура з розетки здатне врятувати техніку.

Небезпека стрибків напруги: чому кнопка живлення не захистить комп'ютер

Багато користувачів помилково вважають, що вимкнений через меню системи комп'ютер перебуває у повній безпеці під час знеструмлення. Але навіть у вимкненому стані техніка залишається фізично з'єднаною з електромережею будинку через кабель живлення. Материнська плата, оперативна пам'ять та SSD-накопичувачі мають надчутливі мікросхеми, які легко виходять з ладу через будь-який несподіваний сплеск напруги.

Основна загроза криється не лише в самому моменті знеструмлення, а й у хвилинах відновлення живлення. Коли енергосистема відновлює роботу після аварії чи перевантаження, вона часто видає потужний імпульс напруги. Наприклад, у стандартних мережах навіть незначне перевищення цього рівня може назавжди пошкодити делікатну електроніку.

Чим загрожує раптове вимкнення під час роботи

Якщо відключення електроенергії застало комп'ютер у робочому стані, ризики зростають у рази. По-перше, раптова втрата живлення призводить до пошкодження файлів, які саме записувалися або оновлювалися. Якщо це станеться під час оновлення операційної системи, ПК може взагалі відмовитися завантажуватися. По-друге, в класичних жорстких дисках аварійна зупинка здатна фізично пошкодити механічні зчитувальні голівки.

Також не варто забувати про блискавки під час негоди. Навіть якщо розряд влучить не у сам будинок, а в розташовану поруч трансформаторну підстанцію, потужний стрибок напруги все одно потрапить у домашню проводку через кабелі.

Як правильно захистити техніку та роутер

Найпростіший і повністю безплатний спосіб захисту – це витягнути вилку з розетки. Якщо ви бачите наближення шторму або світло вже зникло, обов'язково від'єднайте комп'ютер від мережі. Те саме варто зробити і з Wi-Fi-роутером, оскільки саме він найчастіше згоряє під час грози. Крім того, не завадить вимкнути з розеток й інші дорогі прилади, такі як телевізори.

Для настільних ПК вимкнення тумблера на блоці живлення трохи знижує ризики, але від прямого влучання блискавки це не врятує. Тому експерти радять використовувати додаткові рівні захисту:

Мережевий фільтр: якісний пристрій виступає першою лінією оборони та приймає на себе сплески напруги.

Джерело безперебійного живлення (ДБЖ): не лише захищає від стрибків, а й дає кілька хвилин від батареї, щоб спокійно зберегти файли та вимкнути систему.

Захист усього будинку: викликайте професійного електрика для встановлення загального захисного пристрою безпосередньо в електрощиток.

Після відновлення подачі електроенергії не поспішайте одразу вмикати всі прилади назад у розетку. Зачекайте кілька хвилин, щоб переконатися, що мережа працює стабільно і не станеться повторного відключення. Спершу підключайте мережевий фільтр, а вже до нього – ПК та периферію.