Anthropic запустила ще потужніші версії Claude Fable і Mythos, але зробила їх дешевшими

Компанія Anthropic презентувала оновлені версії Claude Fable 5.1 та Mythos 5.1. Свіже покоління працює значно швидше та демонструє кращі результати. Розробники також суттєво знизили вартість їхнього використання для кінцевих користувачів.

Дешевша альтернатива для складних завдань

Нові моделі з'явилися всього через три місяці після виходу оригінальної версії Fable 5, пише Neowin. Головною перевагою оновлення стало радикальне зниження фінансових витрат. Фахівці оптимізували систему та знизили ціну за зчитування кешу на 75%.

Раніше цей тариф становив 25 центів за 1 мільйон токенів.

Водночас стандартна вартість звичайних вхідних токенів лишилася на рівні 10 доларів за 1 мільйон, а вихідних – 50 доларів за 1 мільйон.

Зчитування кешу відбувається тоді, коли система повторно використовує вже опрацьований контекст. Це критично важливо для кодинг-асистентів, які постійно звертаються до однієї бази коду. У підсумку середня економія для типових завдань становить близько 25 відсотків, а для складних процесів вигода сягає навіть 45 відсотків.

Claude Fable 5.1 встановлює новий стандарт у програмуванні, інтелектуальній праці та вирішенні довготривалих завдань,

– прокоментували в Anthropic.

Пошук рідкісних помилок та вільніші правила

Новий ШІ намагається уникати спрощень, які шкодять якості коду. Наприклад, під час тестування інвестиційною компанією Millennium оновлена модель змогла самостійно виявити причину рідкісного збою у внутрішній системі. Фахівці фірми разом із іншими нейромережами не могли пояснити цю помилку протягом кількох років.

Розробники також суттєво покращили результати тестів. У тесті Terminal-Bench 4.0 показники зросли з 42 до 55,8 відсотка, а в Terminal-Bench-Science результати взагалі подвоїлися і досягли 52,6 відсотка.



Результати тестів Claude Fable 5.1 / Скриншот 24 Каналу/Графіка Anthropic

Попри високу потужність, компанія послабила деякі обмеження через попередню критику. Оновлений ШІ тепер уміє самостійно шукати вразливості у програмному забезпеченні, що полегшить роботу фахівцям із кібербезпеки. Але компанія, звісно ж, не забула про запобіжники.

Нагадаємо, у своєму ядрі Fable і Mythos – це одна і та сама модель, але з різними рівнями безпеки. Якщо перша призначена для широкого споживача в інтернеті, а тому має багато обмежень, то друга постачається без них лише перевіреним професіоналам у таких чутливих сферах, як кібербезпека чи біологія, за спеціальним контрольованим доступом.

Розробники відкрили доступ до звичайної версії Fable 5.1 через хмарні платформи Google Cloud та Microsoft Azure. Натомість спеціальну версію Mythos 5.1 компанія і надалі пропонуватиме лише партнерам для делікатних досліджень.