5 абсолютно непотрібних програм для Android, які ми досі чомусь завантажуємо

Сучасні смартфони давно перетворилися на потужні кишенькові комп'ютери з купою вбудованих функцій, заради яких раніше доводилося завантажувати окремі програми. Проте мільйони користувачів Android досі за звичкою встановлюють додатки, які фактично вже не потрібні й дублюють уже наявні можливості.

Чому ми продовжуємо завантажувати непотрібні програми

Багато власників гаджетів діють за звичкою, встановлюючи перевірений роками софт на кожен новий пристрій. Інші просто не здогадуються, що розробники Google уже додали ці інструменти в офіційну прошивку і сторонні утиліти більше не потрібні. З часом операційна система Android пройшла величезний шлях розвитку і навчилася самостійно виконувати завдання, які раніше вимагали обов'язкового встановлення сторонніх програм, пише 24 Канал.

Сканування документів і розпізнавання тексту більше не потребують сторонніх рішень

Раніше для оцифрування паперових звітів або договорів доводилося шукати спеціальні сканери в Google Play. Сьогодні, якщо ваш пристрій працює на базі Android 14 або новішої версії, така потреба повністю відпала.

Вбудована камера вміє розпізнавати папери автоматично. Достатньо покласти документ на рівну поверхню, відкрити стандартну камеру та спрямувати її на аркуш – система сама запропонує зберегти або відредагувати отриманий файл. На смартфонах OnePlus цю опцію сховали в розділі додаткових налаштувань під назвою "Doc Scanner".

Схожа ситуація і з технологією оптичного розпізнавання символів (OCR). Якщо потрібно скопіювати текст із банера чи листівки, власникам Samsung достатньо навести камеру на об'єкт, натиснути кнопку з літерою "T" і скопіювати чи перекласти потрібні слова. Власникам Google Pixel або OnePlus потрібно зробити знімок, відкрити його та натиснути кнопку вбудованого сервісу Google Lens. Це повністю замінює громіздкі сторонні утиліти.

Зчитування QR-кодів

Довгий час розробники Android ігнорували потребу вбудованого сканера QR-кодів. Користувачі змушені були завантажувати сторонні утиліти, які часто дратували великою кількістю реклами. Проте з виходом Android 13 розробники додали цю функцію безпосередньо в систему.

Тепер відсканувати код можна за допомогою звичайної камери або через спеціальну швидку кнопку у шторці налаштувань смартфона. Достатньо лише навести об'єктив, і на екрані з'явиться посилання, яке можна скопіювати або відкрити одним дотиком.

Розумне керування буфером обміну

Збереження кількох скопійованих фрагментів тексту раніше викликало багато труднощів, адже система дозволяла вставити лише останній скопійований елемент. Спеціальні менеджери буфера обміну допомагали вирішити цю проблему, але сьогодні вони потрібні хіба що користувачам зі специфічними професійними вимогами. Популярні клавіатури, як-от Gboard від Google або клавіатура від Samsung, мають чудові вбудовані менеджери.

Наприклад, Gboard зберігає всю історію копіювання за останню годину. Користувачу потрібно лише активувати цю функцію в налаштуваннях клавіатури в розділі "Clipboard", а також витягнути відповідну кнопку на панель швидкого доступу зверху. У смартфонах Samsung ця опція працює за замовчуванням і так само дозволяє закріплювати важливі елементи на тривалий час.

Турбота про зір

Утиліти для фільтрації синього світла, які роблять кольори екрана теплішими у вечірній час, також стали історією. Google, Samsung та OnePlus вбудували власні режими захисту очей безпосередньо в розділ налаштувань дисплея. Залежно від виробника, функція має назву Night Light, Eye Comfort Shield або Eye Comfort. Власнику пристрою доступні налаштування інтенсивності жовтого відтінку та навіть встановлення автоматичного розкладу роботи.

Боротьба зі спамом

Аналогічно відпадає потреба й у сторонніх детекторах номерів. Сучасні стандартні телефонні додатки мають власну систему захисту від небажаних дзвінків. Увімкнути блокування спаму можна безпосередньо в налаштуваннях викликів. Крім того, у деяких країнах мобільні оператори пропонують ідентифікацію на рівні мережі, як-от державна система CNAP в Індії, яка показує офіційне ім'я абонента навіть без підключення до інтернету.

Яких функцій досі бракує в Android

Попри постійні оновлення, користувачі досі змушені шукати сторонні додатки для конвертації валют або перекладу одиниць вимірювання, адже універсальний пошук системи не вміє робити цього автоматично. Розробники Samsung пропонують фірмовий інструмент Finder, проте він також має обмежений функціонал у цих питаннях. Ще однією проблемою залишається блокування доступу до окремих програм паролем, хоча розробники планують нарешті додати цю функцію в майбутньому оновленні Android 17 QPR2 наприкінці цього року.