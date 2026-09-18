Ніби ми не знали: американські вчені з'ясували, що російський месенджер Max є суцільним бекдором

У Росії масово змушують людей встановлювати мобільний додаток Max, який позиціонують як альтернативу Telegram і WhatsApp. Фахівці з кібербезпеки виявили у ньому масштабні приховані функції для стеження за пристроями громадян.

Небезпечні можливості шпигунського додатка

Дослідники з Мічиганського університету вивчили одну з версій програмного забезпечення та з'ясували, що сервіс має прямий доступ до внутрішньої системи смартфона, повідомляє The Guardian.

За даними науковців, Max може таємно робити знімки екрана пристрою, читати повідомлення, відстежувати платежі та переглядати будь-яку інформацію в інтегрованих міні-додатках. Окрім цього, програма здатна здійснювати дії від імені власника смартфона та навіть впроваджувати сторонній код у міні-додатки, що дає владі можливість проводити кібератаки.

Це найрозумніша та найстрашніша тактика авторитарних урядів для стеження за своїми громадянами,

– каже Роя Енсафі, доцентка комп'ютерних наук Мічиганського університету.

За останні півтора року додаток розробки компанії "ВКонтакте" перетворився на так званий суперзастосунок, який поєднує банківські послуги, месенджер та державні сервіси. Чинна російська влада жорстко обмежує доступ до альтернативних платформ та змушує держслужбовців, учителів і студентів переходити на нову систему під загрозою блокування доступу до навчальних закладів чи роботи.

Попри масштабне просування за участю місцевих знаменитостей та звіти про високу популярність, серед чиновників та еліти користування додатком часто має лише формальний характер. Чимало з них купують окремі телефони спеціально для Max, а для особистого спілкування продовжують використовувати Telegram або Signal.

Водночас аналітики зазначають, що додаток поки не зміг повноцінно замінити інші джерела новин, оскільки публічні канали в ньому залишаються нерозвиненими.

Експерти застерігають, що досвід швидкого впровадження подібного цифрового контролю може стати прикладом для інших авторитарних режимів у світі.