Франція запускає регіональні поїзди на акумуляторах

У Франції розпочали експлуатацію перших повністю акумуляторних регіональних поїздів, які замінять дизельні аналоги на неелектрифікованих ділянках. Нові потяги вже курсують у регіонах Окситанія та Суд. До останнього належать Прованс, Альпи та Лазуровий Берег. Далі до ініціативи залучать ще щонайменше три регіони.

Мільйонні інвестиції в чистий транспорт

Як повідомляє Railway PRO, п'ять французьких регіонів об'єднали зусилля з оператором SNCF Voyageurs та машинобудівним гігантом Alstom. Загальний обсяг інвестицій у національну програму перевищив 41 мільйон євро. З цієї суми регіональна влада виділила 30 мільйонів євро, SNCF Voyageurs надав 6 мільйонів євро, а компанія Alstom інвестувала 5,5 мільйона євро.

Фахівці переобладнали два існуючі дизельні поїзди серії AGC (Autorail Grande Capacité). Інженери вилучили дизельні двигуни та встановили сучасні літій-іонні акумуляторні батареї. Під час руху електрифікованими ділянками потяг отримує живлення від контактної мережі, а на неелектрифікованих коліях переходить на акумулятори.

Запас ходу в повністю електричному режимі становить понад 80 кілометрів. Окрім цього, система рекуперації відновлює та зберігає в батареях енергію під час гальмування, що забезпечує економію електроенергії до 20 відсотків.

Пасажири також отримали значно вищий акустичний комфорт, адже акумуляторний потяг рухається набагато тихіше за дизельний аналог.

Де та як курсують нові екологічні потяги

Перший акумуляторний поїзд вивели на маршрут 28 липня 2026 року в регіоні Прованс – Альпи – Лазуровий Берег. Він обслуговує лінію Авіньйон – Карпантра. Під час зупинки на станції Сорг поїзд перемикається з верхньої контактної мережі на акумуляторне живлення і продовжує шлях неелектрифікованим відрізком до Карпантра.

Згодом, 31 серпня 2026 року, регіон Окситанія ввів у дію свій прототип під назвою liO на лінії Нім – Вовер (це неелектрифікована ділянка маршруту Нім – Ле-Гро-дю-Руа). Поїзд виконує три рейси на день у два боки. Загалом, враховуючи комбінацію дизельних та акумуляторних поїздів, кількість рейсів liO між Німом та Вовером зросла до 11 на день.

Окситанія як лабораторія транспортних технологій майбутнього

Регіон Окситанія став унікальним майданчиком, де випробовують одразу кілька екологічних рішень для залізниці. Раніше тут уже тестували трирежимний гібридний поїзд Régiolis (струм, дизель, акумулятор) на залізничній мережі Тулузи, а також підготували водневі поїзди Régiolis для лінії Монтрежо – Люшон. Додатково фахівці тестують синтетичне паливо HVO, яке виготовляють із гідроочищеної рослинної олії.

Тестові випробування акумуляторних поїздів триватимуть щонайменше два роки. За цей час інженери та залізничники детально проаналізують динаміку розгону, реальний запас ходу, споживання електроенергії та загальну надійність технології під час щоденної експлуатації.