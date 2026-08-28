ШІ-режисер у вашій кишені: Google представляє нову Gemini Omni

Google запускає нову нейромережу Gemini Omni 1.1 Flash, яка виводить створення ШІ-відео на абсолютно новий рівень. Ця модель генерує безшовні ролики у високій якості та пропонує авторам контенту революційні інструменти для керування кожним кадром

Еволюція та мультимодальність нової системи

Нову версію розробники випустили лише за кілька місяців після того, як вперше показали світові базову модель Gemini Omni Flash на технологічній конференції I/O 2026. Головна перевага цієї лінійки полягає в її мультимодальності, адже штучний інтелект працює одночасно з текстом, зображеннями, звуком та відео, пише Neowin.

Окрім цього, розробники реалізували підтримку діалогового редагування, що дає користувачам можливість вносити точкові зміни в готовий матеріал за допомогою текстових запитів без необхідності перезапускати генерацію з самого початку.

Створення довгих сцен без втрати сюжету

У версії Gemini Omni 1.1 Flash інженери зосередилися на практичності й зручності використання. Одним із найважливіших оновлень стала функція подовження вже наявних сцен. Тепер нейромережа здатна аналізувати до 10 секунд попереднього відео перед тим, як згенерувати продовження історії, тоді як рання версія враховувала лише останню 1 секунду контексту.

Додатковий контекст має допомогти стабільніше зберігати персонажів, їхні рухи та загальний напрямок сцени,

– кажуть у Google.

Попри те, що такий хронометраж є набагато меншим за традиційне професійне кіно, це дає творцям контенту набагато більше простору для побудови логічного сюжету замість склеювання розрізнених і не пов'язаних між собою уривків. Завдяки цьому автори можуть нарощувати тривалість відеороликів десятисекундними фрагментами, створюючи цілісні послідовні сцени загальною тривалістю 10 – 40 секунд.

Магія між двома кадрами та масштабування якості

Ще однією цікавою функцією стала інтерполяція за першим і останнім кадром. Користувач може завантажити одне зображення як початок сцени, а інше – як її завершення. Після цього нейромережа самостійно згенерує всі проміжні рухи та деталі. Фахівці Google радять використовувати цей інструмент для створення плавних прольотів віртуальної камери по колу, наближення об'єктів, ефектних переходів між кадрами або циклічних закільцьованих анімацій.

Коли відеоролик повністю готовий, Gemini Omni 1.1 Flash дозволяє експортувати його у форматі 1080p або Ultra HD 4K. Проте тут є важливий технічний нюанс. Згідно з документацією до API, система не створює такі деталізовані відео з нуля. Модель спочатку генерує базовий ролик у роздільній здатності 720p або в дешевшому економному варіанті 360p, а вищі формати розробники отримують шляхом подальшого масштабування картинки за допомогою алгоритмів ШІ.

Хто і де вже може протестувати ШІ-інструмент

Сьогодні розробники мають доступ до Gemini Omni 1.1 Flash через спеціальний API в інструментах Google AI Studio та на платформі Enterprise Agent Platform. Простим користувачам компанія відкрила доступ до технології у сервісі Flow для передплатників тарифних планів Google AI Plus, Pro та Ultra, а функцію подовження сцен компанія запропонувала безпосередньо у мобільному додатку Gemini.

Крім того, ШІ-модель починає з'являтися у продуктах сторонніх брендів. Наприклад, компанія Adobe вже успішно інтегрувала першу версію моделі у свою систему Firefly, а Google оновила власний редактор Vids, додавши до нього нові відеоформати на базі цієї технології.