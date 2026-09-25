Google робить перший практичний крок до створення космічних дата-центрів для ШІ

Уже 1 жовтня 2026 року на навколоземну орбіту вирушить експериментальний супутник Google. Він випробує роботу новітніх технологій штучного інтелекту безпосередньо у відкритому космосі

ШІ-сервер у корпусі розміром із холодильник

Експериментальний апарат під назвою MVP має габарити звичайного побутового холодильника. Всередині космічного супутника розробники розмістили чотири фірмові процесори TPU, які на Землі відповідають за тренування мовних моделей і генерацію відповідей, пише Ars Technica.

Енергію для системи постачають сонячні панелі потужністю всього 1 кіловат, чого вистачає хіба що для роботи побутового фена чи мікрохвильовки. Для прискорення випробувань розробники вирішили не чекати 2027 року і встановили власну електронну начинку в готовий супутник від компанії Planet Labs.

Головним викликом для інженерів стало охолодження потужних чіпів у вакуумі. Під час тестів на орбіті процесори запускатимуть модель Gemini, однак вони не зможуть працювати безперервно. Системі охолодження із теплових трубок та радіатора потрібно робити перерви. Через це сервер вимикатимуть кожні 15 хвилин, щоб обладнання встигало скинути зайву температуру у відкритий космос.

Навіщо штучний інтелект відправляють на орбіту

Запуск відбудеться в межах місії Transporter-18 на ракеті Falcon 9 від компанії SpaceX. Інженери прагнуть перевірити, як звичайні комп'ютерні чіпи витримують вібрацію, перевантаження та космічну радіацію, яка здатна пошкоджувати напівпровідники або змінювати біти в пам'яті.

У разі успіху розробники планують створити ціле угруповання орбітальних дата-центрів із лазерним зв'язком між супутниками. Це дозволить використовувати невичерпну сонячну енергію та зменшить навантаження на наземні електромережі.

Попри те, що повноцінне перетворення випробувального проєкту на корисний продукт триватиме роками, запуск 1 жовтня стане вирішальною перевіркою життєздатності космічних серверів. Очікується, що тестовий апарат пропрацює лише кілька місяців.