Google остаточно закриває проєкт Pixel Tablet: планшети вже прибрали з продажу

Компанія Google повністю вилучила планшет Pixel Tablet зі свого офіційного магазину та маркетплейсів. Пошуковий гігант поставив крапку в експерименті з гібридними пристроями, хоча власники гаджетів продовжать отримувати оновлення.

Чергове прощання з планшетами

Пошуковий гігант Google остаточно припинив продавати свій планшет Pixel Tablet, про що повідомляє видання Android Central. Спочатку девайс отримав статус "немає в наявності", а тепер сторінку продукту повністю видалили з Google Store. Планшет також зник з асортименту великих ритейлерів, зокрема Amazon та Best Buy, тож офіційно придбати новий пристрій більше неможливо.

За наявною інформацією, в Google нібито спочатку планували випустити друге покоління Pixel Tablet у 2025 році та третє покоління у 2027 році. Однак через слабкі показники продажів і проблеми з прибутковістю компанія скасувала ці плани ще у 2024 році. У новинах з'являлися чутки про те, що виробництво призупинене, але остаточна доля пристроїв тоді не була відома. Оригінальну модель продовжували продавати до вичерпання складських запасів. Судячи з усього, цей момент настав аж тепер, у 2026 році, що свідчить про надзвичайно повільні продажі.

Історія гібридного гаджета та тривалість підтримки

Google презентувала Pixel Tablet у 2023 році за ціною 499 доларів. Концепція пристрою передбачала поєднання класичного Android-планшета та смарт-дисплея для розумного дому завдяки комплектній док-станції з зарядкою. Попри цікаву ідею, користувачі та оглядачі зустріли девайс досить стримано, через що гібридний формат так і не здобув широкої популярності.

Для користувачів, які вже мають Pixel Tablet, є й хороші новини. Компанія не планує передчасно припиняти програмну підтримку й надаватиме системні оновлення для пристрою до середини 2028 року. Водночас чекати на нову модель у майбутньому не варто, оскільки Google повністю згорнула свою планшетну програму.