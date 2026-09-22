Чим нові ноутбуки Googlebook відрізняються від лінійки Chromebook

Компанія Google та її партнери представили нову лінійку ноутбуків під назвою Googlebook. Попри схожість у назвах, ці пристрої кардинально відрізняються від звичних Chromebook і створені для прямої конкуренції з преміальними пристроями на Windows і macOS.

Преміальний дизайн та флагманське залізо

Наразі існує 5 моделей Googlebook від компаній Acer, Asus, Dell, HP та Lenovo. Експерти відразу помітили суттєву різницю в корпусі, продуктивності та загальних можливостях гаджетів порівняно зі звичайними Chromebook. Якщо стандартні Chromebook зазвичай мають пластиковий корпус, тьмяні дисплеї та скромні клавіатури, то нові Googlebook виготовляють із преміальних матеріалів: алюмінію, магнієвого сплаву та вуглецевого волокна, пише Tom's Guide.

Усі моделі Googlebook отримали чутливі сенсорні екрани, великі трекпади, клавіатури з підсвічуванням і фірмовий світловий індикатор Glowbar. Серед нових моделей особливо виділяється Asus Googlebook 14 вагою лише близько 1 кілограма. Цей гаджет має 35,6-сантиметровий сенсорний OLED-екран із роздільною здатністю 3K, корпус із нанокерамічного магнієво-алюмінієвого сплаву, чип Intel Core Ultra 5 Panther Lake, 16 гігабайтів оперативної пам'яті та SSD-накопичувач на 256 гігабайтів.

Ціни та бонуси для покупців

Chromebook тривалий час залишалися найдоступнішими лептопами на ринку із цінами від 150 до 600 доларів. Вони чудово підходять для базових завдань та роботи з сервісами Google за наявності стабільного інтернету. Нові Googlebook позиціонують як преміальні пристрої, тому їхня вартість вища, хоч і залишається конкурентною.

Наприклад, Acer Googlebook 14 коштує від 899 доларів, а флагманський Asus Googlebook 14 оцінили у 1 299 доларів. У комплекті з кожним Googlebook покупці отримують 12 місяців передплати Google AI Pro з 5 терабайтами хмарного сховища, доступ до інструментів Gemini Advanced, а також три місяці користування YouTube Premium, Adobe Photoshop та CapCut.

Нова операційна система та штучний інтелект

Ноутбуки Googlebook працюють не на ChromeOS, а на новій операційній системі Googlebook OS, яка об'єднала можливості Android та ChromeOS. Штучний інтелект Google Gemini вбудували безпосередньо в систему, що відкриває унікальні ШІ-функції.

Функція Magic Pointer дозволяє потрясти курсором миші над будь-яким контентом на екрані, щоб викликати вікно Gemini та попросити ШІ зробити короткий витяг тексту чи перекласти його. Інструмент Ramber перетворює голосові роздуми на впорядкований текст, а Create My Widget дозволяє створювати персональні інтерактивні віджети для робочого столу.

Глибока інтеграція зі смартфонами на Android

Розробники подбали про безшовну взаємодію Googlebook із флагманськими Android-смартфонами. Завдяки функції Continue On користувачі можуть почати писати лист або редагувати проєкт на телефоні й миттєво продовжити роботу на ноутбуці. Це також стосується знятих фотографій та завантажених документів. Окрім цього, інструмент Cast My Apps дозволяє транслювати застосунки зі смартфона безпосередньо у вікно на робочому столі Googlebook.