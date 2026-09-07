Китай готує гуманоїдних роботів до війни майбутнього

Сучасні технології стрімко змінюють методи ведення війни, перетворюючи фантастичні сценарії на реальність. Китай активно розробляє людиноподібних роботів для бойових дій, плануючи їхнє застосування від штурму міських будівель до таємного проникнення за лінію фронту.

Шлях від виставкового майданчика до окопів

Військове командування КНР суттєво прискорило перенесення розробок з лабораторій на тренувальні полігони після Всесвітніх ігор гуманоїдних роботів, де машини боксували та демонстрували дивовижну швидкість. Аналіз оборонних патентів, державних звітів та закупівельних документів підтвердив плани щодо майбутнього розгортання роботів, пише Reuters.

Військові науковці з міста Сіань уже описали детальну модель штурму будівель за участю шести залізних бойових одиниць, які діятимуть спільно з солдатами. Протягом наступних 5 – 10 років такі пристрої зможуть зачищати кімнати та тунелі. Пекін також прагне залучити потужний комерційний сектор КНР, який виготовив близько 95 відсотків усіх гуманоїдних роботів у світі у 2025 році.

Можливість відправляти машини туди, куди ми не хочемо посилати людей, є однією з найвагоміших причин для розробки роботів узагалі,

– прокоментував професор Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі Денніс Хонг.

Пекін не єдиний у своїх прагненнях, адже армія США також розпочала конкурс на розробку мілітаризованих гуманоїдних систем із можливим фінансуванням контрактів до 1,25 мільйона доларів. Проте американська робототехнічна індустрія наразі суттєво відстає від китайської у виробництві двоногих і чотириногих машин.

Випробування в тилу ворога та обмеження

Під час змагань у КНР дослідники успішно протестували системи проникнення в тил, картографування території та перевірки документів на базах.

Китайський оборонний конгломерат Norinco вже розробив гуманоїда на ім'я Fuxi для патрулювання та розвідки за будь-яких погодних умов. Цей робот працює за допомогою системи дистанційного керування, що вирішує проблему автономного прийняття рішень.

Водночас науковці вказують на високу енергозатратність і ненадійність таких пристроїв за межами демонстраційних залів.

Пекін наразі офіційно не залучив жодного озброєного робота до бойових підрозділів, однак, судячи з усього, він може стати першим у світі, хто це зробить.