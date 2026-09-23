Хакери заявили про викрадення даних тисяч агентів ФБР

Хакерське угруповання заявило про викрадення особистих даних тисяч співробітників Федерального бюро розслідувань США та кандидатів на роботу. Американські правоохоронці вже розпочали розслідування можливого злому свого порталу вакансій.

Що сталося з рекрутинговим порталом ФБР

Про можливий кіберінцидент повідомило видання LRT. Хакери з кіберзлочинного угруповання ShinyHunters публічно заявили, що викрали конфіденційну інформацію майже всіх діючих агентів ФБР, а також людей, які подавали заявки на працевлаштування через сайт FBIjobs.gov.

Зловмисники вже передали частину викраденої бази даних журналістам видання 404 Media. У наданій вибірці містилася інформація про 5 тисяч ймовірних співробітників бюро: їхні імена, прізвища, домашні адреси, номери телефонів та відомості про чоловіків або дружин. Наразі офіційний портал рекрутингу бюро показує повідомлення про недоступність системи.

ФБР знає про заяви щодо протиправної діяльності, яка торкнулася сайту FBIjobs.gov, і наразі проводить розслідування,

– прокоментували у пресслужбі Федерального бюро розслідувань США.

Чому витік вважають загрозою контррозвідці

Дві особи, ознайомлені з перебігом подій, повідомили, що слідчі вважають заяви угруповання цілком достовірними. Сам інцидент фахівці називають великим провалом контррозвідки. Навіть часткове розкриття осіб працівників бюро створює пряму загрозу для безпеки агентів і їхніх родин.

Ситуація справді погана,

– заявило джерело на умовах анонімності.

Викрадену інформацію можуть використати для переслідування або шантажу діючих агентів. Крім того, ці дані становлять великий інтерес для іноземних спецслужб та кримінальних угруповань. Умовний Іран, Китай чи Росія із задоволенням заплатять за архів великі гроші, щоб дізнатися імена працівників структури.

Попередні кібератаки на системи ФБР

Це не перший подібний випадок для американського відомства цього року. У квітні хакери, пов'язані з Китаєм, зламали систему прослуховування телефонних розмов ФБР. Тоді журналісти описували цей випадок як один із найсерйозніших кібервзломів у системах агентства за останні кілька років.