Дані про критичну інфраструктуру Берліна опинились у даркнеті після відмови мера платити хакерам

Кіберзлочинці з угруповання Rhysida злили в даркнет 1,4 мільйона файлів, викрадених у влади Берліна. Це сталося після того, як мер німецької столиці Кай Вегнер категорично відмовився виплачувати хакерам викуп у розмірі 30 біткоїнів.

Як зламали ресурси влади Берліна

Як повідомляє видання La Jornada, зловмисники отримали доступ до цифрових систем двох адміністрацій уряду Берліна в період з 7 – 14 серпня. Для атаки вони використали банальний фішинг: один із працівників Адміністрації транспорту Німеччини відповів на шкідливий електронний лист. У результаті до рук хакерів потрапили особисті справи співробітників, відомості про заробітну плату, скановані документи, що посвідчують особу, а також офіційне листування.

За повернення даних злочинці вимагали викуп у розмірі 30 біткоїнів, що дорівнює приблизно 2 мільйонам євро. Однак влада міста зайняла жорстку позицію.

Берлін не дозволить себе шантажувати,

– сказав мер міста Кай Вегнер.

Об'єкти критичної інфраструктури під загрозою

Фахівці з кібербезпеки застерігають, що наслідки витоку можуть виявитися значно серйознішими. Серед опублікованих файлів опинилися детальні дані про теплові електростанції, паливні склади, системи аварійного електропостачання, в'язниці та об'єкти водопостачання Берліна. Спеціаліст із хакерського об'єднання Chaos Computer Club Йохім Зельцер застеріг, що детальна інформація, що міститься у витоку, суттєво полегшує зловмисникам крадіжку особистих даних і створення фальшивих осіб, а також може спровокувати інші небезпечні злочини.

Реакція влади та критика від поліції

Після публікації викраденої бази регіональний уряд Берліна зобов'язав усіх співробітників терміново змінити паролі. Влада створила спеціальний координаційний офіс для подолання наслідків атаки та звернулася за допомогою до Федерального офісу з безпеки інформаційних технологій.

Водночас профспілка поліції Берліна гостро розкритикувала дії керівництва міста. Представники профспілки заявили, що урядові цифрові системи роками залишалися без належного захисту, а чиновники не проходили базового навчання з кібергігієни. Попри це, виборчі органи запевнили громадян, що кібератака жодним чином не вплине на проведення виборів до Палати депутатів Берліна, які запланували на 20 вересня.