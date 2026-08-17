IKEA випустила ультрабюджетний пристрій для дому, який ви точно захочете поставити у спальні

Шведський меблевий гігант IKEA презентував новий універсальний гаджет ÖRNVRÅK. Компактний девайс поєднує в собі функції трьох приладів, але коштує зовсім небагато.

Які особливості має ÖRNVRÅK?

Як повідомляє TechRadar, IKEA розробила компактний пристрій ÖRNVRÅK, який одночасно показує час, температуру та рівень вологості в приміщенні. У Великій Британії новинку вже продають в онлайн-магазинах і фізичних магазинах мережі, а її ціна становить 5 фунтів стерлінгів (майже 305 гривень).

Пристрій має дуже скромні розміри – 8 на 3 сантиметри, а важить трохи більше ніж 100 грамів. Завдяки захисту IP44 він не боїться дрібних бризок води, тож його можна ставити у ванній кімнаті чи на кухні.

Гаджет працює від однієї батарейки типу AAA, тому не потребує постійного заряджання. Для розміщення передбачили кілька варіантів: магнітна спинка дозволяє кріпити його на дверцята холодильника, вбудований гачок – підвішувати на стіну, а окрема конструкція дає змогу використовувати пристрій як настільну підставку.



IKEA знову пропонує доступні гаджети для дому / Фото IKEA

Останніми роками IKEA активно розширює лінійку доступних пристроїв для дому. Раніше компанія показала датчик температури TIMMERFLOTTE за 5 фунтів стерлінгів із підтримкою протоколу Matter для розумного дому, а також Bluetooth-колонку KALLSUP за 10 фунтів стерлінгів.

На відміну від TIMMERFLOTTE, ÖRNVRÅK не має підключення до систем розумного дому. Водночас на екрані одразу відображаються всі три показники, тож користувачеві не потрібно перемикати екрани чи відкривати мобільний застосунок.

TIMMERFLOTTE і KALLSUP не продавалися в Україні офіційно, тож і ÖRNVRÅK навряд чи буде, оскільки офіційні фізичні магазини IKEA в Україні ще не відновили роботу через безпекові питання. Продукти спочатку набули популярності на британському ринку, а потім вийшли в США й у європейських країнах, зокрема у Польщі). Натомість пристрої масово завозяться в Україну сторонніми сервісами доставки товарів IKEA з найближчих закордонних складів (переважно з Польщі) і доступні в багатьох українських інтернет-магазинах. Тому надія на появу ÖRNVRÅK також є.