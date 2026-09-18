Готуйте гаманці: стали відомі українські ціни на нові iPhone 18 Pro і 18 Pro Max

Уже скоро в Україні стартують продажі новеньких iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max, які Apple анонсувала 9 вересня. Традиційно українські ціни значно вищі, ніж американські, через цілу низку факторів. То скільки ж коштуватиме кожна модель?

Скільки коштують нові iPhone 18 в Україні

Судячи з даних українських продавців, старт продажів відбудеться вже 25 вересня. Наразі смартфони можна передзамовити, однак у списках немає iPhone Duo.

Ціни такі:

iPhone 18 Pro на 512 гігабайтів у новому кольорі Burgundy пропонують за 90 999 гривень .

. iPhone 18 Pro на 256 гігабайтів коштує 77 999 гривень .

. iPhone 18 Pro Max на 512 гігабайтів пропонують за 97 999 гривень .

. iPhone 18 Pro Max на 256 гігабайтів обійдеться у 84 999 гривень.

Також доступні чохли у 5 кольорах за 2 799 гривень.

Еволюція потужності та інновації в нових iPhone

Цього року розробники суттєво переробили внутрішнє компонування пристроїв, зберігши впізнавані риси дизайну. Усі три смартфони (базового iPhone 18 цього разу не показали) отримали передовий двонанометровий процесор A20 Pro з 6-ядерною центральною структурою та 32-ядерним нейронним рушієм Neural Engine для миттєвої обробки алгоритмів штучного інтелекту.

Моделі серії Pro обладнали зменшеним вирізом Dynamic Island, який відображає до трьох інтерактивних сповіщень одночасно, а автономність пристроїв зросла завдяки новим акумуляторам та вдосконаленому відведенню тепла.



iPhone 18 Pro та 18 Pro Max / Зображення Apple

Компактний флагман iPhone 18 Pro

Модель iPhone 18 Pro має екран діагоналлю 16 сантиметрів та 12 гігабайтів оперативної пам'яті. Головною перевагою смартфона стала нова 48-мегапіксельна камера Fusion із механічною регульованою діафрагмою із шести полімерних пелюсток, які вирізали лазером. Об'єктив f/1,48 пропускає на 50 відсотків більше світла в темряві, дозволяючи робити чіткі фото з природним оптичним боке без програмних помилок.

У реальних випробуваннях акумулятора пристрій пропрацював 16 годин і 17 хвилин, що перевершує показник попередника на 56 хвилин. Смартфон виходить у версіях від 256 гігабайтів до 2 терабайтів пам'яті в чотирьох кольорах.



iPhone 18 Pro та 18 Pro Max / Зображення Apple

Максимальна продуктивність у iPhone 18 Pro Max

Топмодель iPhone 18 Pro Max пропонує великий дисплей на 17,5 сантиметрів та вражаючі результати в синтетичних тестах. У бенчмарку AnTuTu гаджет здобув 3 551 073 бали, суттєво випередивши минуле покоління завдяки 7-ядерному графічному прискорювачу та оновленій випарній камері охолодження.

Головна камера також отримала механічну діафрагму з чотирма значеннями від f/1,48 до f/4 для регулювання глибини чіткості як під час фотозйомки, так і під час запису 4K-відео. У тесті автономності смартфон витримав 18 годин і 27 хвилин, обігнавши Samsung Galaxy S26 Ultra на 1 годину і 47 хвилин. Корпус виготовили в чорному, сріблястому, блакитному та темно-бордовому кольорах.



iPhone 18 Pro та 18 Pro Max / Зображення Apple

Гнучкі технології та рекордний дизайн у iPhone Duo

Перший складаний смартфон компанії iPhone Duo отримав титановий корпус 5-го класу, який у розкладеному стані має товщину лише 5,2 міліметра. У складеному вигляді товщина становить 11,3 міліметра при вазі 254 грами.



iPhone Duo / Зображення Apple



iPhone Duo / Зображення Apple

Пристрій має зовнішній екран на 13,7 сантиметра та внутрішній гнучкий дисплей на 19,3 сантиметра з nano-texture покриттям для поглинання відблисків. Унікальний шарнір містить понад 100 деталей та в'язкопружний клей, завдяки чому складка екрана майже непомітна.



iPhone Duo / Зображення Apple

Інженери сховали селфі-камеру просто під гнучкий екран, а на задній панелі встановили дві камери по 48 мегапікселів. Смартфон працюватиме виключно з технологією eSIM, має сканер Touch ID у кнопці живлення та захист IP68. Новий модем C2 завантажує дані до 50 відсотків швидше, а акумулятор підтримує тривалу роботу завдяки ефективному відведенню тепла.



iPhone Duo / Зображення Apple