iPhone 18 Pro проти Pixel 11 Pro: як порівнюються два флагмани та який краще обрати

Apple та Google випустили свої найпотужніші флагмани приблизно в однаковий час, що дає нам змогу повноцінно вважати їх пристроями одного покоління й порівнювати їхні можливості більш справедливо, ніж це можливо у випадку з Samsung, чиї пристрої зазвичай виходять у січні, створюючи відчутний проміжок часу.

Дизайн та екрани нових пристроїв

Обидва смартфони отримали алюмінієві рамки та екрани діагоналлю 16 сантиметрів з адаптивною частотою від 1 до 120 герц. Корпус iPhone 18 Pro має товщину 8,75 міліметра та вагу 211 грамів, тоді як Pixel 11 Pro виявився тоншим і легшим – 8,1 міліметра та 204 грами відповідно, пише 24 Канал.

Дисплей Pixel 11 Pro демонструє пікову яскравість 3 600 ніт, а панель iPhone 18 Pro видає 3 000 ніт і має зменшений виріз Dynamic Island. Базова версія Pixel 11 Pro коштує 1 099 доларів, а стартова ціна iPhone 18 Pro становить 1 199 доларів.

Продуктивність

Розробники оснастили iPhone 18 Pro новим чипом A20 Pro, який створили за 2-нанометровим техпроцесом. Інженери Google, попри очікування, все ще використали 3-нанометровий процесор Tensor G6.

У тестах Geekbench 7 процесор Apple набрав 4 006 балів у одноядерному режимі та 11 460 балів у багатоядерному, суттєво випередивши Tensor G6 з його 2 264 та 6 335 балами відповідно.

Камери

Головною новацією камери iPhone 18 Pro стала змінна механічна діафрагма від f/1,48 до f/4,0 на основному модулі на 48 мегапікселів.

У свою чергу, Pixel 11 Pro отримав основний модуль на 50 мегапікселів та пропонує 120-кратний цифровий зум завдяки алгоритмам штучного інтелекту.

Автономність і можливості штучного інтелекту

Обидва флагмани працюють на нових операційних системах з глибокою інтеграцією штучного інтелекту – iOS 27 з оновленою Siri AI та Android 17 з Gemini Nano.

Щодо автономності, Apple обіцяє до 36 годин відтворення відео та швидку зарядку потужністю 60 ватів, яка поповнює акумулятор на 50 відсотків за 15 хвилин.

Google встановив у Pixel 11 Pro батарею ємністю 4 850 міліампер-годин із підтримкою швидкої зарядки на 30 ватів.

Для покупців вирішальним чинником залишається прихильність до конкретної екосистеми, адже обидва гаджети пропонують найвищий рівень технологій.