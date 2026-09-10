iPhone Duo виявився навіть тоншим за iPhone Air, але лише у розкладеному вигляді

Компанія Apple офіційно презентувала свій перший складаний смартфон під назвою iPhone Duo, який встановив новий рекорд товщини серед мобільних пристроїв бренду. У розгорнутому стані новинка обходить навіть ультратонку модель iPhone Air, вражаючи інженерними рішеннями.

Товщина та інженерні хитрощі

У повністю розгорнутому стані товщина корпусу iPhone Duo становить лише 5,2 міліметра. Це робить пристрій на 0,4 міліметра тоншим за модель iPhone Air, яка має показник 5,6 міліметра, пише MacRumors.

Втім, у складеному вигляді товщина гаджета зростає до 11,3 міліметра, що робить його помітно масивнішим за стандартні смартфони серії Pro. Вага пристрою сягає 254 грамів, перетворюючи його на найважчий телефон у лінійці компанії.



iPhone Duo / Зображення Apple

Дисплеї та унікальний шарнір

Розробники оснастили смартфон двома екранами. Зовнішній дисплей має розмір 13,7 сантиметра (5,4 дюйма), а внутрішній гнучкий екран розгортається до 19,3 сантиметра (7,6 дюйма).

Для зменшення помітності складки на моніторі інженери застосували мікролінзову текстуру та лазерну літографію. Однак повністю вона все одно не зникла. Особливий шарнір містить понад 100 високоточних деталей і спеціальні в'язкопружні клеї, які дозволяють шарам екрана ковзати під час згинання, наче сторінки в книзі.

Потужність та можливості камери

Усередині гаджета працює новітній процесор A20 Pro та сучасний модем C2, який прискорює зв'язок 5G. Корпус із титановою рамкою отримав захист від води за стандартом IP68 та роз'єм лише для eSIM. Блок камер містить два модулі по 48 мегапікселів, а внутрішню селфі-камеру інженери сховали безпосередньо під поверхню екрана.

Базова версія з 256 гігабайтами пам'яті коштує 1999 доларів США, а варіант на 2 терабайти обійдеться покупцям у 3199 доларів США. Попри високу ціну, новинка вже викликала великий інтерес серед шанувальників.